AUR propune reducerea TVA la carburanți pentru a tempera scumpirile. Peiu: „Să avem o cotă de 15%”

Alianța pentru Unirea Românilor solicită Guvernului reducerea TVA la carburanți, în contextul creșterii accelerate a prețurilor acestora. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, propune o cotă a taxei pe valoarea adăugată de 15% pentru a opri scumpirile la pompă.

Peiu a declarat luni, la Parlament, că România se confruntă cu o criză energetică amplă, cu efecte în lanț asupra economiei.

„Avem o criză energetică. Avem în acelaşi timp o criză a preţurilor la energie, avem o criză a preţurilor la tot ce înseamnă mase plastice, o criză la îngrăşăminte, în primul rând la uree (...), şi începe să apară o criză la aluminiu după bombardarea celor două uzine din zona Golfului”, a afirmat Peiu, amintind și că prețul țițeiului a depășit pragul de 100 de dolari pe baril.

Critici la adresa Guvernului

Liderul AUR a acuzat Executivul că nu a luat măsuri eficiente pentru a opri scumpirile la pompă. El a criticat limitarea adaosului comercial și reducerea procentului de biocarburant din benzină, măsuri pe care le consideră insuficiente.

„Ce a decis Guvernul? Aproape nimic. Vor avea efecte minore deciziile Guvernului pe piaţa carburanţilor. Aşa cum vedem, preţurile continuă să crească, nu avem scăderi de preţuri. Guvernul, în schimb, va beneficia de o creştere a veniturilor la buget din încasările provenite din TVA”, a susținut Peiu.

Liderul senatorilor AUR a acuzat Guvernul că „favorizează statul în defavoarea economiei, a firmelor şi a populaţiei”, avertizând că România riscă să intre într-o criză economică severă.

Propunerea AUR: TVA dinamic, ajustat în funcție de prețul carburanților

Perișor Peiu a prezentat un model alternativ de taxare, prin care TVA ar scădea pe măsură ce prețul carburanților crește, astfel încât statul să încaseze aceeași sumă nominală, dar consumatorii să fie protejați.

„Ce propunem noi? Un sistem dinamic de calcul al cotei de TVA. (...) La preţul de 10,5 lei de litru, în loc să am o cotă de TVA de 21% cu o încasare de 1,82 lei, noi propunem să avem o cotă de TVA de 15%, rămânând aceeaşi încasare, 1,3 lei pentru bugetul statului, dar diminuând sensibil costul la pompă”, a explicat acesta.

Liderul senatorilor AUR a oferit și exemple pentru scenarii de preț mai ridicate: „La preţul de 13 lei pe litru (...) cota de TVA ar fi de 12%, iar la 15 lei pe litru, o cotă de TVA de 11%”.

AUR: reducerea TVA ar tempera inflația

Peiu susține că măsura ar avea efecte pozitive atât pentru economie, cât și pentru populație, contribuind la limitarea inflației și la evitarea unei recesiuni profunde.

„Singura formulă de a opri creşterea inflaţiei (...) este să stopăm preţul carburanţilor, să reducem creşterea preţului carburanţilor prin scăderea cotei de TVA aplicabilă pe măsură ce creşte cotaţia internaţională”, a transmis Peiu, avertizând că prețurile internaționale ar putea urca spre „150 de dolari pe tonă, ceea ce înseamnă recesiune globală”.