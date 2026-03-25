Petrișor Peiu respinge ideea unei guvernări AUR alături de partidele din coaliție: „Sunt mesaje răspândite de PSD ca să justifice lupta cu liberalii”

Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, a declarat miercuri, 25 martie, că în partid nu există discuții privind o posibilă guvernare cu partidele din coaliție, „nici cu PNL, nici cu PSD”.

„Nu avem nici o discuție legată de guvernare sau susținere parlamentară a unui guvern cu nici unul din partidele din coaliție, nici cu PNL, nici cu PSD. Nu există nici o discuție, nici George Simion nu a vorbit cu Ilie Bolojan, nici eu nu am discutat cu vreun reprezentant al PNL pe această temă”, a spus Peiu pentru G4Media.

El a susținut că informațiile privind astfel de înțelegeri sunt mesaje lansate de PSD în contextul conflictului cu PNL.

Deputatul PSD Marius Budăi a declarat, săptămâna aceasta, că există o „înțelegere subterană” între premierul Ilie Bolojan și AUR, invocând atât voturile din Parlament, cât și declarații publice ale unor reprezentanți ai formațiunii.

„Mi-a fost greu să înțeleg de ce AUR a făcut jocurile domnului prim-ministru Ilie Bolojan atunci când a blocat în Parlament amendamentele PSD la Legea Bugetului privind sprijinul pentru seniorii cu venituri mici, pentru copiii din familiile sărace și pentru copiii cu dizabilități! Însă, după stenogramele din ședința internă a PNL totul se clarifică.

Refuzul domnului Bolojan de a supune la vot în PNL o delimitare de AUR ne arată clar că există o înțelegere subterană. Nu neapărat între PNL și AUR, cât mai ales între Bolojan și AUR. Pare incredibil, nu?”, a scris Budăi, marți, 24 martie, pe Facebook.

Social-democrații discută mai multe variante pentru perioada de după 20 aprilie.

Unul dintre ele este refacerea coaliției cu PNL și UDMR, eventual chiar și cu USR, dar fără Ilie Bolojan în funcția de premier. PSD exclude clar continuarea guvernării cu Bolojan la Palatul Victoria. Însă PNL și USR au exclus deja continuarea guvernării cu PSD dacă social-democrații trântesc Guvernul.

O altă opțiune este intrarea în opoziție, dacă tabăra Bolojan se impune în PNL și se conturează un pol de dreapta alături de USR. Deși conducerea PSD respinge o alianță cu AUR, unii lideri locali nu exclud complet această variantă.