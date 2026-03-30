Alianța pentru Unirea Românilor pregătește depunerea unei moțiuni de cenzură la finalul lunii aprilie sau începutul lunii mai, a anunțat luni, 30 martie, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Demersul ar urma să fie inițiat imediat după publicarea datelor economice pentru primul trimestru al anului, pe care formațiunea le consideră relevante pentru evaluarea situației economice a țării.

Calendarul anunțat de AUR se suprapune cu un moment important pentru PSD: pe 22 aprilie, social-democrații au convocat o ședință internă în care membrii partidului vor decide dacă formațiunea rămâne sau nu la guvernare.

AUR leagă moțiunea de evoluția economică

Petrișor Peiu a explicat că moțiunea va fi depusă după publicarea estimărilor oficiale privind rezultatul economic pe trimestrul I.

„După calculul pe care l-am făcut și pe care îl voi propune colegilor mei, noi vom depune o moțiune de cenzură, acesta este scenariul de bază, când va fi publicat comunicatul privind estimarea rezultatului economic pentru primul trimestru al anului, undeva în aprilie, începutul lui mai. Atunci vom vedea dacă ne aflăm într-o criză economică”, a declarat senatorul AUR.

Poziția AUR cu privire la eventuale alianțe

Deși exclude orice colaborare preelectorală cu partidele aflate la guvernare- PSD, PNL, USR sau UDMR - Peiu nu a respins complet posibilitatea ca AUR să participe la guvernare într-un anumit context.

Singura variantă luată în calcul ar fi formarea unui guvern cu mandat limitat, care să aibă ca unic obiectiv organizarea alegerilor.

„Înainte de alegeri nu există nicio formulă de colaborare, decât în ipoteza în care am face un guvern cu termen limitat, pentru câteva luni, cu mandatul de a organiza alegeri”, a precizat Petrișor Peiu.