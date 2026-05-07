AUR îl dă în judecată pe Dominic Fritz după acuzațiile privind finanțarea partidului suveranist de la Moscova

Alianța pentru Unirea Românilor l-a dat în judecată pe președintele USR, Dominic Fritz, pentru dezinformări la adresa partidului.

Anunțul a fost făcut joi de avocata AUR Silvia Uscov, pe pagina de Facebook.

”Partidul AUR l-a dat în judecată pe Dominic Fritz pentru dezinformările sale. Sunt apărătoare a libertății de exprimare, dar există și o limită peste care nu se poate trece. Fiecare avem păreri, unele partide sau figuri politice ne plac sau nu, dar nu putem să afirmăm că cineva ar fi făcut lucruri pe care nu le-a făcut. Dezinformările domnului Fritz afectează nu doar partidul, dar și electoratul, precum și democrația în România. Un discurs care nu respectă drepturile unui adversar politic și care ar rămâne nesancționat înseamnă acțiuni prin care nu se respectă drepturile cetățenilor români și care ar rămâne nesancționate”, a spus avocata, într-un mesaj video, potrivit Agerpres.

Ea a arătat că a solicitat instanței să întrebe AEP dacă este adevărată afirmația făcută de liderul USR la Antena 3 CNN legată de finanțarea AUR de la Moscova.

”Am solicitat ca instanța să întrebe Autoritatea Electorală Permanentă dacă e adevărată sau nu afirmația sa făcută la Antena 3, precum și interogatoriul domnului Fritz, care, dacă se admite, înseamnă că trebuie să se prezinte în fața instanței pentru a răspunde întrebărilor noastre. (...) AUR a cerut doar suma simbolică de 100 de lei, pentru că acest proces nu este despre bani, este despre adevăr. Despre dreptul milioanelor de români care susțin AUR de a nu fi prezentați în fața vecinilor, colegilor, familiei drept manipulați de Moscova. Și este dreptul și fiecărui cetățean, indiferent pe cine votează, de a primi informații corecte de la cei care îi reprezintă”, a mai spus ea.

Într-un interviu la Antena 3 CNN, președintele USR Dominic Fritz a declarat recent că AUR este finanțat din surse străine, de la Moscova.