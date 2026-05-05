Dominic Fritz: „Comitetul Politic al USR își menține decizia anterioară de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD”

Dominic Fritz, liderul Uniunii Salvați România, a anunțat marți reconfirmarea deciziei Comitetul politic USR de a nu mai face o majoritate guvernamentală cu PSD.

„Comitetul politic USR, care reunește 160 de lideri ai partidului, tocmai a luat, în unanimitate, următoarea decizie: „Își menține decizia anterioară de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD”, a scris Dominic Fritz pe Facebook.

Mesajul liderului USR vine la câteva ore după ce moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, inițiată de AUR și PSD, a trecut în urma votului în Parlament

„USR continuă direcția politică reformatoare. USR va propune Partidului National Liberal un acord politic pentru o abordare coordonată în privința pașilor următori. Îl mandatează pe președintele Dominic Fritz să poarte discuții în acest sens cu președintele PNL, Ilie Bolojan”, se arată în decizia Comitetul politic USR.

Amintim că moţiunea de cenzură a fost votată marți de 281 de parlamentari (cu cel mai mare număr de voturi din istoria Parlamentului României). Pentru adoptate erau necesare 233 de voturi.