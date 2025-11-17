AUR anunță că va ataca la CCR repartizarea locurilor în Consiliile de administraţie ale Televiziunii şi Radioului Public

Grupurile parlamentare ale AUR din Senat şi Camera Deputaţilor anunţă că vor ataca la CCR repartizarea locurilor în Consiliile de administraţie ale Televiziunii şi Radioului Public. Comisiile reunite de cultură ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au avizat luni seara propunerile pentru Consiliile de administraţie al SRTv şi SRR.

„PSD-PNL-UDMR-USR comit o nouă ofensa împotriva legii, dar și a aritmeticii. Legea prevede că cele 8 locuri de administrator la TVR , ca și cele 8 de la Radiodifuziune se împart conform configurației parlamentare. Cum stau cu aritmetica partidele coalitiei: PSD ( cu o pondere de 4,45) ia câte 3 în fiecare consiliu, AUR cu o pondere de 3,01 ia câte un membru , PNL și USR ( ponderi 2,5 si 2,02) au cate 2+1, iar UDMR ( pondere sub 1) câte 1 loc în fiecare consiliu. Deci PNL ( 81% din voturile AUR) și USR ( 66% din voturile AUR) au mai multe locuri decât AUR. Iar UDMR , cu o pondere de trei ori mai mică decât a AUR afost cadorisit de coaliție cu același număr de locuri ca AUR!”, a scris liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, pe FB.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, susţine că „o încălcare a legii este varianta politicoasa, o hoție proprie regimului hibrid este realitatea mizerabilă”.

„Este strigător la cer ceea ce încearcă această coaliţie toxică să facă. În conformitate cu legea, partidele parlamentare au dreptul de a face propuneri pentru cele opt locuri disponibile, potrivit configuraţiei politice şi ponderii lor în Legislativ. Suntem al doilea partid parlamentar şi avem dreptul la câte doi reprezentanţi de drept în fiecare din cele două Consilii de administraţie, însă puterea ţine să încalce legea. Vom contesta la CCR această modalitate ilegală de desemnare a administratorilor la SRR şi la SRTv. De asemenea, vom face plângeri penale tuturor reprezentanţilor puterii care comit acest abuz incalificabil”, a declarat Petrişor Peiu, potrivit Agerpres.

Potrivit liderului deputaţilor AUR, Mihai Enache, susține că reprezentanţii Puterii „caută să îşi bată joc de ponderea parlamentară”.

„Este un furt pe faţă şi o escrocherie fără margini pe care le face actuala Putere, iar opinia publică trebuie să ştie. Ei caută să îşi bată joc de ponderea parlamentară, adică de votul dat de cetăţenii români în decembrie anul trecut. Este şocant cât de mare este dispreţul acestei majorităţi nefaste faţă de lege”, a afirmat şi Enache.

Conform liderilor grupurilor parlamentare AUR, acest partid „cere nici mai mult nici mai puţin decât proporţionalitate şi respectarea legii, în aşa fel încât Consiliile de administraţie ale Televiziunii şi Radioului Public să fie alcătuite conform algoritmului şi componenţei politice a Parlamentului”.