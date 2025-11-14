Adriana Săftoiu, fost consilier prezidențial la Traian Băsescu, susținută de PNL pentru conducerea TVR SURSE

PNL a votat într-o ședință care a avut loc vineri pentru susținerea Adrianei Săftoiu la conducerea TVR, potrivit surselor Adevărul. Numirea revine liberalilor conform unei decizii în coaliție.

PNL a votat într-o ședință care a avut loc vineri pentru susținerea Adrianei Săftoiu la conducerea TVR. Marți va avea loc și votul oficial în Parlament. Potrivit unei decizii a Coaliției, PSD urmează să dea noul șef al Autorității Electorale Permanente, iar USR pe cel al Societății Române de Radio.

Adriana Săftoiu a fost jurnalistă la Rompres și Mediafax în perioada 1993-1998. Din 1998 până în 2000 a fost purtătoare de cuvânt a Guvernului.

A fost, timp de un an, din 2000 până în 2001 și director de cabinet la Ministerul Transporturilor. În perioada 2001-2004 a fost directoarea de presă a Partidului Democrat (PD). Din 2004 până în 2007 a fost purtătoarea de cuvânt a președintelui Traian Băsescu. În perioada 2012-2016 a fost trainer pe comunicare politică și instituțională, se mai arată în CV-ul său

În aceeași ședință, PNL a votat și susținerea profesorului Radu Carp pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație (CA) din TVR.

Radu Carp este profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Este director al Departamentului Politici Publice, Relații internaționale, Studii de securitate (din 2020).