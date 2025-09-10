Parlamentul a respins înființarea unei comisii de anchetă privind abuzurile sexuale din universități. Deputat AUR: „Protejaţi agresorii sexuali”

Deputații au respins, miercuri, 10 septembrie, un proiect de hotărâre privind înființarea unei comisii parlamentare de anchetă cu privire la investigarea „abuzurilor sexuale și comportamentele deviante” din universitățile românești.

Între obiectivele comisiei se aflau examinarea tuturor documentelor şi corespondenţei instituţionale referitoare la semnalarea „abuzurilor sexuale şi comportamentale deviante„ din universităţile româneşti, precum şi evaluarea responsabilităţii universitare în neadoptarea măsurilor pentru prevenirea acestora, potrivit Agerpres.

Cu 82 de voturi în favoarea iniţiativei parlamentarilor AUR şi S.O.S. România, 189 de voturi împotrivă şi 6 abţineri, proiectul a fost resspins.

„Aţi ales să fiţi apărătorii abuzatorilor sexuali„

Deputata AUR Gianina Şerban a susţinut că majoritatea parlamentară, prin votul acordat, a ales să fie „apărătorul abuzatorilor sexuali”.

„Dragi colegi de la PSD, PNL, UDMR, minorităţi, aţi ales să fiţi apărătorii abuzatorilor sexuali. Prin votul dumneavoastră aţi demonstrat. Mă uit în sală şi văd doamne zâmbind. Îmi pare rău. (...) Sunteţi femei, sunteţi mame, poate aţi fost în universităţi, poate astăzi aveţi fete în universităţi şi ar fi fost un vot corect dacă aţi fi susţinut înfiinţarea acestei comisii. Dar aţi demonstrat că protejaţi agresorii sexuali, victimele sunt puse pe locul doi", a transmis ea.

„Nimeni din partidul dumneavoastră nu a avut un cuvânt de spus cu ceea ce s-a întâmplat la tabăra de vară”

Deputata USR Monica Berescu a arătat că parlamentarii AUR „nu au probitatea morală” să ceară înfiinţarea unei astfel de comisii.

„Nimeni nu a apărat agresorii sexuali. Cât timp nimeni din partidul dumneavoastră nu a avut un cuvânt de spus cu ceea ce s-a întâmplat la tabăra de vară, nu puteţi să veniţi aici să spuneţi că aveţi probitatea morală să înfiinţaţi această comisie", a spus Monica Berescu.