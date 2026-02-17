După 16 ani de dominație politică absolută, regimul Viktor Orbán se confruntă cu cel mai critic moment de cotitură, pe măsură ce sondajele recente indică o victorie istorică a opoziției la scrutinul din 12 aprilie. Ascensiunea fulminantă a partidului Tisza, condus de Péter Magyar — care deține deja un avans de 10 procente în fața Fidesz — semnalează o eroziune fără precedent a puterii actuale, într-un context în care bazinul alegătorilor indeciși se restrânge rapid. Totuși, rezultatul final rămâne sub semnul întrebării: capacitatea de mobilizare a lui Orbán și sprijinul strategic extern, în special cel din partea SUA, ar putea reprezenta „cartea câștigătoare” capabilă să răstoarne calculele sondajelor în ultima linie dreaptă a campaniei, spune analistul de politică externă Ștefan Popescu.

Majoritatea sondajelor care măsoară intenția de vot pentru alegerile care urmează să se desfășoare pe 12 aprilie în Ungaria, estimează că Fidesz, partidul premierului Viktor Orban, va suferi o înfrângere la alegeri, după nu mai puțin de 16 ani de guvernare cu majoritate absolută.

Cel mai recent sondaj, realizat între 31 ianuarie și 6 februarie de Idea Institute, indică un avans de 10 procente al partidului de opoziție, Tisza, condus de Peter Magyar, cu 48%, contra 38%. Totodată, numărul alegătorilor indeciși a scăzut cu 3 puncte procentuale într-o singură lună indică măsurătorile.

„Toate acestea vor aduce victoria, poate nu într-o proporție foarte mare, dar cred că vor aduce o victorie clară pentru Fidesz și pentru premierul Orban” - Ștefan Popescu, analist de politică externă

În ciuda evaluărilor date publicității din acest stat, premierul Viktor Orban „are darul de a schimba tendințele în plan electoral”, punctează analistul de politică externă Ștefan Popescu pentru „Adevărul”, indicând că susținerea de care se bucură premierul maghiar din partea SUA, care este una notabilă, va juca un rol important în scrutinul din aprilie.

„Două zile de prezență în capitala maghiară a secretarului de stat, mesajul trimis de președintele Donald Trump, pe rețelele de socializare, de susținere, și, bineînțeles, oportunitățile de imagine care, fără îndoială, vor exista pentru premierul Viktor Orban la summit-ul de la Washington din 19 februarie al Consiliului Păcii, precum și conferința conservatorilor americani care va fi găzduită în luna martie, deci cu puțin timp de momentul aprilie, momentul alegerilor, în capitala Ungariei, a șasea ediție, toate acestea, bineînțeles, vor conta și ele. Cred că toate acestea vor aduce victoria, poate nu într-o proporție foarte mare, dar cred că vor aduce o victorie clară pentru Fidesz și pentru premierul Orban”, explică Popescu.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a transmis pe 5 februarie un mesaj pe Truth Social, numindu-l pe Viktor Orban, „un lider cu adevărat puternic şi influent”.

Cine sunt alegătorii lui Viktor Orban

Realitatea electorală ar putea fi mai echilibrată decât arată sondajele, deoarece electoratul tradiționalist al Fidesz este mai puțin vizibil online și mai rezervat în declarații, urmând să fie mobilizat decisiv de rețelele locale de partid. „Cred că realitatea este mult mai echilibrată, pentru că trebuie să ne uităm și la sociologia alegătorilor celor două tabere. Alegătorul care îl votează pe Viktor Orban este mai puțin în mediul online, în comparație cu tabăra opusă. Alegătorul este mult mai tradiționalist, nu răspunde atunci când este întrebat cu cine votează, sau dă un alt răspuns. Deci, este un electorat care este mult mai clasic. Și cred că, de asemenea, rețelele din teritoriu ale Fidesz vor avea un rol decisiv”.

Importante în această ecuație electorală vor fi și măsurile cu puternic caracter social care au fost luate din a doua jumătate a anului trecut și care încep să-și arate efectele, mai spune analistul: „Sunt măsuri cu caracter social, care fără îndoială contează, după cum contează peste tot în lume. Măsurile sociale, la un moment potrivit, își arată unele efecte în plan electoral”.

Importanța alegerilor în plan internațional

Alegerile din Ungaria atrag atenția la nivel internațional, scrutinul fiind văzut drept un posibil moment de cotitură al statului. Rezultatul scrutinului nu va influența doar politica din țara vecină, ci și rolul statului în Uniunea Europeană. Premierul maghiar s-a poziționat drept un opozant al aderării Ucrainei la Uniunea Europeană și un aprig critic la adresa sprijinului acordat de Bruxelles. În paralel, Viktor Orban a menținut o relație apropiată atât cu Administrația lui Donald Trump, cât și cu președintele Rusiei, Vladimir Putin.

„Indiferent cine se va afla la putere în Ungaria, cine va câștiga până la urmă, cred că va ține foarte mult seama de schimbările politice din lumea euroatlantică. Ungaria este o țară puternic dependentă de spațiul euroatlantic, are o relație specială cu Statele Unite ale Americii și cred că, indiferent cineva veni la putere în Ungaria, va căuta să mențină și să nu distrugă această relație specială, chiar dacă, desigur, în cazul în care Viktor Orban va pierde, vor exista nuanțe. Pentru că acolo este vorba de o afinitate ideologică, dar să nu uităm că și contracandidatul lui Orban vine din Fidesz, nu vine din altă parte, nu este complet detașat de ideologia noului Partid Republican”, conchide analistul de politică externă.