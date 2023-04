Baciu, în SUA: România a devenit un furnizor de soluții de securitate digitală

Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a vorbit despre rolul României pe piața securității digitale în cadrul unui eveniment pe teme de sănătate și digitalizare, organizat în Statele Unite ale Americii.

„La invitația U.S. Embassy Bucharest, am avut privilegiul de a vorbi, în Statele Unite ale Americii, la Chicago, la cel mai mare eveniment la nivel global pe teme de sănătate și digitalizare (...) Sunt mândru că am avut șansa de a prezenta, în cadrul acestui eveniment care reunește 40.000 de profesioniști din întreaga lume, o parte dintre lucrurile pe care România le-a realizat în domeniul sănătăţii și securității cibernetice”, a anunțat secretarul de stat de la Sănătate, într-un mesaj pe Facebook.

„Valoarea României în domeniul securității digitale a fost confirmată inclusiv prin faptul că țara noastră a fost aleasă să găzduiască Centrul European pentru Competenţe în domeniul Securităţii Cibernetice - o reală recunoaștere a autorității României în acest domeniu. Sau de faptul că România a devenit un furnizor de soluții de securitate digitală. În domeniul privat, avem una dintre cele mai mari companii de antivirus din lume”, continua demnitarul guvernamental.

Atac cibernetic la fiecare 44 de secunde

„De ce e important să vorbim despre lucrurile astea: pentru că în Europa, un atac cibernetic are loc la fiecare 44 de secunde. Gândiți-vă doar că 2 din 5 cetățeni europeni au avut probleme de securitate cibernetică și că 1 din 8 afaceri au fost vizate de atacuri cibernetice”, susține secretarul de stat de la Ministerul Sănătății

„Dar atacurile cibernetice pot avea consecințe extrem de grave și pot pune chiar în pericol sănătatea și viața oamenilor. Sistemul de sănătate se află pe locul 6 în topul celor mai afectate sectoare atunci când vorbim de atacuri cibernetice, după administrația publică, furnizorii de servicii digitale, sistemul bancar, domeniul serviciilor sau persoanele fizice. În tot acest context, țara noastră și-a construit o reputație pentru securitatea cibernetică asigurată și a devenit un exportator de soluții de securitate digitală”, a conchis Andrei Baciu.

Secretarul de stat de la Sănătate este și președinte interimar al PNL Sector 3. În interioriul PNL încă este cântărită ideea de a cere la rotativa guvernamentală portofoliul Sănătății, Baciu fiind împins spre o asemenea poziție, însă social-democrații dau semnale că nu ar accepta.

Evaluare a secretarilor de stat

La începutul lunii mai secretarii de stat ai PNL, precum și miniștrii și șefii de agenții vor fi evaluați de premier, secretarul general al PNL, dar și de membrii Biroului Politic Național, fiind luate decizii cine va rămâne pe funcție și cine nu.

Tot în ședința programată între 10 și 15 mai ar urma să fie decisă și strategia pentru discuțiile finale cu PSD de la rocada premierilor, adică dacă vor avea loc schimburi de ministere și ce anume vor modifica la arhitectura guvernamentală.