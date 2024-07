Șoșoacă nu se dezminte: a lăudat Rusia în primul discurs din Parlamentul European VIDEO

Eurodeputata SOS Diana Șoșoacă a spus, în primul discurs din Parlamentul European, că Federația Rusă este singura care își dorește pacea în războiul din Ucraina.

Diana Șoșoacă a vorbit miercuri, pentru prima dată, în Parlamentul European, dar în stilul care a consacrat-o, antioccidental și pro-Rusia.

Eurodeputata din România a acuzat Europa că a sărăcit România, dar și pe ucraineni, vinovați în opinia ei că au distrus căile de circulație din țara noastră. Asta după ce marți a scris o serie de mesaje pe buletinul de vot, primul fiind „Niciodată cu Ucraina”.

„În calitate de senator al României, funcţie pe care am deţinut-o din 2020 în Parlamentul României, în februarie 2022 am făcut primul Memoriu internaţional intitulat ”Neutralitate pentru România – Pacea de la Bucureşti”. L-am trimis tuturor ambasadelor implicate, inclusiv Parlamentului European, Comisiei Europene aflate la Bucureşti. Singura parte care a dorit să discute despre pace, uimitor, a fost Federaţia Rusă, moment în care, împreună cu alţi parlamentari, am discutat cu aceştia.

Pacea nu se face trimiţând arme. Aţi distrus România, toate drumurile sunt distruse, românii sunt sărăciţi ajutând ucrainenii non-stop. Nu ştiu dacă ştiţi, dar în Ucraina românii nu au dreptul să vorbească limba română. Avem peste un milion de români acolo, au fost maltrataţi, din 220 de şcoli nu mai sunt decât 8 în limba română unde nu se vorbeşte limba română. Li se interzice să vorbească, să se roage. Aşa că vă rog frumos: pentru pace faceţi negocieri de pace, nu trimiteţi arme cu care omorâţi oameni”, a declarat Șoșoacă, potrivit paginii ei de Facebook.

Discursul ei a fost întrerupt chiar de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, proaspăt realeasă în funcție, care i-a cerut Dianei Șoșoacă să-și încheie pledoaria.

De altfel, corespondentul „Adevărul” a transmis din parlamentul European circul făcut de Diana Șoșoacă în prima zi de muncă acolo. Prezentă la ședința de constituire a noului Parlament European, Diana Șoșoacă, îmbrăcată în costum popular, a susținut că va aduce la Strasbourg momentele cu care a devenit cunoscută la Bucuești: un preot să sfințească birourile „pline de satane”, icoane și amenințări cu procese.