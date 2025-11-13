ANAF anunță controale fiscale la peste 500 de mari contribuabili din România. Cum se va face selecția

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va începe o amplă acţiune de verificare fiscală care va viza peste 500 de mari contribuabili din diferite domenii de activitate economică. Acțiunile vor începe în perioada imediat următoare.

Potrivit instituţiei, controalele vor fi făcute de structurile teritoriale de inspecţie fiscală, prin delegare de competenţă de la Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.

„Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) anunţă demararea, în perioada imediat următoare, a unei serii de controale fiscale ce vor viza peste 500 de mari contribuabili din diverse domenii de activitate economică. Controalele vor fi efectuate de structurile teritoriale de inspecţie fiscală, prin delegare de competenţă de la Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili”, anunţă ANAF într-un comunicat de presă.

Scopul acestor acţiuni este de a verifica modul în care sunt respectate prevederile legislaţiei fiscale şi contabile, de a evalua corectitudinea obligaţiilor declarate şi achitate la bugetul de stat, dar şi de a identifica şi gestiona riscurile de neconformare fiscală.

Selecţia contribuabililor incluşi în programul de control se bazează pe analize de risc fiscal detaliate, realizate de structurile de specialitate ale ANAF. Acestea utilizează informaţii din bazele de date interne şi din aplicaţiile informatice integrate ale instituţiei.

Reprezentanţii ANAF precizează că intensificarea controalelor face parte din strategia de creştere a conformării fiscale, prin care contribuabilii sunt sprijiniţi să aplice corect prevederile legale.