Joi, 21 Mai 2026
Sondaj INSCOP: 4 din 10 români susțin alegeri anticipate pentru depășirea crizei politice

41,3% dintre români consideră că organizarea de alegeri parlamentare anticipate ar fi cea mai bună soluție pentru depășirea actualei crize politice, în timp ce 50,7% preferă formarea unui nou Guvern în jurul partidelor existente în Parlament. 

4 din 10 români susțin alegeri anticipate pentru depășirea crizei politice. FOTO: Shutterstock

Potrivit unui sondaj INSCOP Research realizat în mai 2026, ideea alegerilor anticipate are un sprijin semnificativ, majoritatea populației înclină spre soluția continuității guvernamentale.

Sondajul evidențiază diferențe clare între segmentele de populație. Formarea unui nou guvern este susținută într-o proporție mai mare de votanții PSD, PNL și USR, de persoanele cu vârsta de peste 60 de ani, de cei cu studii superioare și de locuitorii din mediul urban.

În schimb, alegerile anticipate sunt preferate mai ales de votanții AUR, de bărbați, de persoanele cu vârste între 45 și 59 de ani și de angajații din sectorul privat.

În ceea ce privește direcția viitorului Executiv, 65,6% dintre respondenți consideră că acesta ar trebui să continue orientarea pro-europeană și pro-occidentală, în timp ce 26,2% sunt de părere contrară, iar 8,2% nu au răspuns.

„În acest moment, nu se conturează o majoritate critică în favoarea alegerilor anticipate, doar 41% fiind de părere că cea mai bună soluţie este organizarea de alegeri anticipate. Marea majoritate a votanţilor PNL, PSD şi USR se opune alegerilor anticipate, în timp ce votanţii AUR susţin această soluţie”, a declarat Remus Ștefureac, director INSCOP Research.

Acesta a mai subliniat că sprijinul pentru continuarea direcției pro-europene este majoritar în rândul electoratului principalelor partide de guvernare, în timp ce opoziția față de această direcție este mai ridicată în rândul votanților AUR.

Datele au fost culese în perioada 11–14 mai 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion de 1100 de persoane, reprezentativ pentru populația adultă neinstituționalizată a României. Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

