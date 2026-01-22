search
Bogdan Ivan anunță ca a discutat cu Eric Trump la Davos: „Este cel mai solid și relevant contact cu administrația Trump din ultimul an”

0
0
Publicat:

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că a avut, o discuție într-un cadru restrâns cu Eric Trump, fiul președintelui american, la Forumul Economic Mondial de la Davos.

bogdan ivan eric trump forumul Davos 03 foto facebook bogdan Uvan jpg

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat joi, 22 ianuarie, printr-o postare publicată pe Facebook, că a avut o discuție directă și aplicată cu Eric Trump, fiul președintelui american și președinte al Trump Organization, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos. Anunțul a fost însoțit de mai multe fotografii realizate în timpul evenimentului, inclusiv imagini alături de Eric Trump.

Potrivit ministrului român, întâlnirea a avut loc într-un cadru restrâns, „cu ușile închise”, și a vizat teme strategice legate de cooperarea economică și energetică, într-un context geopolitic marcat de reașezări rapide și de competiția pentru resurse și infrastructură.

„La Davos, am avut un dialog aplicat și direct cu Eric Trump, președintele Trump Organization, într-un cadru restrâns, cu ușile închise. Am explorat direcții strategice de cooperare cu Isaac Herzog, președintele Israelului și am discutat cu lideri globali despre noile direcții economice și geopolitice”, a transmis Bogdan Ivan.

bogdan ivan eric trump forumul Davos 01 foto facebook bogdan Uvan jpg
Imaginea 1/2: bogdan ivan eric trump forumul Davos 01 foto facebook bogdan Uvan jpg
bogdan ivan eric trump forumul Davos 01 foto facebook bogdan Uvan jpg
bogdan ivan eric trump forumul Davos 02 foto facebook bogdan Uvan jpg

Ministrul Energiei a precizat că, în cadrul acestor discuții, a prezentat poziția României într-un context internațional aflat într-o transformare accelerată, insistând asupra rolului pe care îl poate juca sectorul energetic în susținerea noilor industrii tehnologice.

„Am prezentat clar rolul României într-o lume care se reconfigurează rapid și am susținut că producția suplimentară de energie poate susține industriile viitorului, în special fabricile de inteligență artificială”, a explicat Ivan.

În mesajul său, ministrul a subliniat că energia reprezintă principalul atu strategic al României și că autoritățile române au deja proiecte concrete prezentate partenerilor americani, menite să consolideze poziția țării în regiune.

„România are capacitatea de a livra, iar portofoliul nostru strategic este energia. Avem deja pe masa partenerilor americani proiecte majore: extinderea capacităților de la Centrala Nucleară de la Cernavodă, proiecte în hidroenergie și dezvoltarea de hub-uri energetice capabile să alimenteze infrastructura de inteligență artificială”, a mai arătat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan consideră întâlnirea cu Eric Trump drept un moment relevant în relația cu actuala administrație de la Washington, apreciind că dialogul de la Davos reprezintă un pas important în consolidarea cooperării bilaterale.

„Acesta este cel mai solid și relevant contact cu administrația Trump din ultimul an și un semnal clar pentru România: avem credibilitate, avem proiecte și avem o șansă reală de a deveni cel mai important hub energetic al regiunii”, a concluzionat ministrul.

