„Nu este puțin lucru să distrugi mai mult de 80 de ani de alianțe”, acuză guvernatorul Californiei. Care este „marele talent” al lui Trump potrivit lui Gavin Newsom

Guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, avertizează că administrația Trump a distrus „mai mult de 80 de ani de alianțe”, create la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a folosit cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos pentru a lansa un mesaj extrem de dur la adresa administrației președintelui Donald Trump, criticând modul în care acțiunile recente ale președintelui republican au slăbit alianțele internaționale consolidate timp de peste opt decenii.

„Nu este puțin lucru să distrugi mai mult de 80 de ani de alianțe. Este nevoie de decenii și decenii pentru a construi încrederea, organizațiile, arhitectura pe care se bazează toate acestea. Sunt suficiente câteva săptămâni, câteva tweet-uri, ore sau minute, câteodată, pentru a le distruge”, a declarat Gavin Newsom, potrivit Agerpres.

Critica sa s-a extins și asupra percepției de forță pe care administrația Trump încearcă să o transmită.

„Distrugerea nu este forță. Administrația Trump este slăbiciune deghizată în forță”, a insistat guvernatorul Californiei, care a explicat că abordarea președintelui american nu se bazează pe consolidarea poziției SUA, ci pe exploatarea slăbiciunilor partenerilor și adversarilor, folosindu-le în avantaj propriu.

„Donald Trump simte slăbiciunea ca nimeni altul. Aceasta este marea lui forță, marele lui talent”, a precizat guvernatorul, înainte de a lansa un apel la ripostă fermă și la contracararea constantă a acțiunilor președintelui american: „Trebuie să se răspundă lovitură după lovitură”.

Guvernatorul Califormniei a atras atenția și asupra riscurilor interne pentru stabilitatea politică a SUA, avertizând că țara sa ar putea să-și piardă structurile democratice așa cum le cunoaștem.

„Am putea să ne pierdem Republica așa cum o cunoaștem”, a spus el, adăugând: „Țara noastră a devenit de nerecunoscut în spațiul câtorva luni. Este alertă roșie, roșie de semnalizare pentru Statele Unite”.

Declarațiile lui Newsom au fost făcute în contextul în care Donald Trump a susținut la Davos un discurs agresiv față de liderii europeni și a prezentat un proiect de acord surprinzător cu NATO privind Groenlanda, evenimente care au amplificat tensiunile și discuțiile despre modul în care Washingtonul gestionează relațiile cu partenerii săi tradiționali.