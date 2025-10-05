search
Duminică, 5 Octombrie 2025
Adrian Câciu acuză Cancelaria primului ministru că „fentează legea”: „A luat autoutilitare că, deh, legea nu are interdicție pentru ele”

Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, a criticat, duminică, achizițiile de autoutilitare făcute de Cancelaria prim-ministrului, despre care spune că sunt ilegale.

„Autoutilitara este, prin definiție, un mijloc de transport marfă. Ca să fenteze legea, șeful cancelariei nu a luat autoturisme. A luat autoutilitare că, deh, legea nu are interdicție pentru ele. Pai nu prevede legea interdicție pentru autoutilitare dar nici banii nu se pot cheltui pe ele daca nu transporți marfa. Nici benzina nu ai voie să o decontezi. Nici asigurări și nici nimic. Ori, Cancelaria Primului Ministru nu are ca obiect de activitate transportul de mărfuri. Punct!", a scris Adrian Câciu pe pagina sa de Facebook.

Fostul ministru a adăugat că această practică este similară cu alte situații din trecut: „Când eram ministru de finanțe am inițiat OUG 34/2023 si am interzis achiziția dar și leasingul pentru autoturisme. Veneam după un deficit pe cash de 5,7% din PIB si un ESA de 6,3%. Aveam probleme pe partea deficit, ne propusesem sa închidem 2023 la 4,4% dar, din start, în 20 decembrie 2022, Parlamentul României adoptase o lege (Legea 370), la o zi după ce adoptasem legea bugetului (Legea 368), care reducea veniturile bugetului general consolidat cu circa 10 miliarde lei fața de legea bugetului(prin prorogări de termene la celebra OG16/2022)".

„A fost celebră perioada, s-a suprapus și peste celebra rotație a premierilor dar si peste demiterea șefilor ANAF si Vama, sau peste dorința unora de a nu mai trage la fel în domeniul colectării. Cert este că, era evident că nu se atingea ținta de 4,4% din PIB. Daca nu s-ar fi luat măsuri, deficitul era prognozat a fi 6,8-7,4%. S-a închis în 5,7% pe cash si 6,6% pe ESA. Pentru că au fost mai mulți de "Jurca" care s-au crezut mai deștepți decât legea și au ocolit, atât OUG 34/2023(data în mai 2023) dar și legea 296/2023 (dată în octombrie 2023). Și tot așa, "deștepti" peste "deștepti", deși s-au dat ordonanțe fără număr, au ocolit prevederile respective și am ajuns la un deficit de 8,65% pe cash și 9,3% pe ESA în 2024", a adăugat fostul ministru.

Adrian Câciu a mai transmis că i se pare "aberant sa zici ca aplici masurile de reducere a deficitului dar tu sa le crești" și că "este ilegala toată achiziția făcută de Cancelarie dar si orice decont făcut de Guvern pe acele autoutilitare."

„Cancelaria primului-ministru ar trebui sa denunțe contractul și sa dea mașinile înapoi. Daca nu are masini sa ceara ANAF sa îi gaseasca la confiscari(e plin parcul auto). Daca vrea masini sa faca comodat la RAPPS, dar sa se incadreze in cota de combusitibil a SGG", a concluzionat fostul ministru.

Mesajul vine după ce Mihai Jurca, șeful Cancelariei prim-ministrului, a anunțat vineri, 3 octombrie, că instituția a redus cu 90% cheltuielile pentru mașini de serviciu, după ce a renunțat la contractul cu Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) și a optat pentru închirierea unor autoutilitare.

Potrivit acestuia, în luna iunie costurile lunare pentru 30 de mașini cu șofer se ridicau la aproximativ 850.000 de lei. În prezent, suma plătită pentru vehiculele închiriate este de 84.000 de lei. Jurca a explicat că în ultimele luni au fost solicitate oferte de la mai mulți producători, iar cea mai avantajoasă a venit de la Dacia, de 80.000 de lei pe lună. Ofertele RAAPPS pentru mașini fără șofer au fost de 120.000 de lei.

Autovehiculele vor fi folosite de angajații Cancelariei Guvernului, inclusiv de secretari și consilieri de stat. Purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Ene Dogioiu, a precizat că este vorba strict despre o închiriere și nu despre o achiziție.

Politică

