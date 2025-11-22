search
Sâmbătă, 22 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Începe campania electorală. Ce reguli trebuie să respecte candidații la alegerile locale parțiale de pe 7 decembrie

0
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:

Campania pentru alegerile locale parțiale începe pe 22 noiembrie, la miezul nopții, și se termină în dimineața zilei de 6 decembrie, la 7.00, cu 24 de ore înainte de începerea votării. 

FOTO Reuters
FOTO Reuters

Candidații înscriși în cursa electorală au dat startul promovării, însă campania electorală oficială începe pe 22 noiembrie, aceștia fiind obligați să respecte mai multe reguli.  

Legislație

Calendarul electoral a fost stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 891/2025 pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parțiale din data de 7 decembrie 2025. Conform art 10 din Legea 115/2015: (2) În cazul unor alegeri parțiale, organizate în situațiile prevăzute de Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, data desfășurării acestora se stabilește cu cel puțin 35 de zile înaintea votării. În acest caz, termenele prevăzute de prezenta lege, cu excepția celor de 24 de ore, se reduc la jumătate.

La alegerile din 7 decembrie se va aplica în primul rând legislația pentru organizarea alegerilor locale. Pe lângă legislația deja menționată, mai există ordonanțe de urgență, hotărâri de guvern, decizii sau hotărâri ale birourilor electorale sau hotărâri și instrucțiuni ale președintelui Autorității Electorale Permanente.

Pentru reglementarea campaniei în mass-media se aplică și legislația privind funcționarea Consiliului Național al Audiovizualului, care emite și o decizie pentru fiecare scrutin.

De asemenea, foarte important, în aceste alegeri se aplică și Regulamentul (UE) 2024/900 din 13 martie 2024 privind transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică. Acesta impune actorilor politici condiții de marcare a materialelor de publicitate politică, atât în campanie, cât și în afara acesteia.

Regulile campaniei electorale 

La alegerile locale parțiale campania electorală începe cu 15 de zile înainte de data alegerilor (adică pe 22 noiembrie) și se încheie în dimineața zilei de sâmbătă de dinaintea datei alegerilor, la ora 7.00. Competitorii se pot exprima în timpul campaniei electorale prin mitinguri, adunări, publicitate stradală (doar afișe), utilizarea televiziunii, radioului, presei și a celorlalte mijloace de informare în masă, precum și prin mediul online.

Materiale de propagandă electorală în campanie

Sunt considerate materiale de campanie doar cele produse și distribuite după începerea campaniei electorale. Sunt acceptate următoarele tipuri de materiale:

- afișe electorale cu dimensiuni de cel mult 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură;

- afișele electorale prin care se convoacă o reuniune electorală – 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură;

- materiale publicitare politice/materiale de propagandă electorală audio sau video, difuzate de mass-media audiovizuală contra cost, în condițiile Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 884/2025 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025;

Citește și: Cum se promovează candidații la Primăria Bucureștiului: „Fiecare a încercat să își construiască o imagine prin asociere”

- publicitate în presa scrisă;

- materialele publicitare politice/materialele de propagandă electorală online;

- broșuri, pliante și alte materiale tipărite din aceeași categorie.

În timpul campaniei oficiale nu se pot folosi: 

- vehicule inscripționate sau colantate cu sloganuri de campanie, imagini ale candidaților, precum și orice alte referiri la competitorii electorali;

- vehicule care difuzează materiale audio, în mers sau staționar;

- nu se pot organiza spectacole, serbări, focuri de artificii etc.;

- bannere, mesh-uri, corturi publicitare, pavilioane publicitare, panouri publicitare mobile, steaguri publicitare, calcane, ecrane publicitare, indicatoare publicitare direcționale, structuri de publicitate autoportante, mijloace de publicitate, panouri publicitare, proiecte publicitare speciale, publicitate luminoasă.

Calendar

Termenele pentru campania electorală actuală sunt reduse la jumătate, astfel că durata campaniei este de 15 zile:

22 noiembrie - Începerea campaniei electorale 

23 noiembrie - Rămânerea definitivă a candidaturilor

24 noiembrie - Tragerea la sorți pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot

2 decembrie - Tipărirea buletinelor de vot și desemnarea președintelui biroului electoral al secției de votare și a locțiitorului acestuia

6 decembrie - La 7.00 se încheie campania electorală 

7 decembrie - La 7.00 se deschid secțiile de votare și se închid la 21.00. 

Ce se întâmplă după încheierea campaniei electorale

Cu 24 de ore înainte de începerea votării și până la încheierea votării sunt interzise:

- prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă;

- difuzarea de spoturi de publicitate electorală;

- invitarea sau prezentarea candidaților și/sau a reprezentanților competitorilor electorali în emisiunile și programele posturilor de radio și de televiziune.

- comentarii privind desfășurarea campaniei, precum și cele privind candidații și competitorii electorali.

În ziua votării sunt interzise:

- prezentarea de sondajelor realizate la ieșirea de la urne, înainte de încheierea votării;

- comentarii referitoare la competitorii electorali, înainte de încheierea votării;

- îndemnuri de a vota sau de a nu vota un candidat ori candidaturile depuse de competitorii electorali.

AEP, îndemn la o campanie corectă și transparentă

Înainte de debutul campaniei electorale, Autoritatea Electorală Permanentă îi îndeamnă pe competitorii electorali să contribuie la desfăşurarea unei campanii corecte şi transparente.

Citește și: De unde vine și încotro merge SENS, partidul care atrage tinerii și speră la Parlament

Totodată, AEP reaminteşte competitorilor că, în campania electorală, este interzisă folosirea mesajelor sau a sloganurilor discriminatorii, a mesajelor de incitare la ură şi intoleranţă şi a oricăror forme, mijloace, acte şi acţiuni de defăimare şi învrăjbire religioasă sau etnică.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”
digi24.ro
image
Descoperirea făcută de un bărbat după ce a cumpărat 50 de obiecte religioase la un târg din Buzău. A anunțat Poliția
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
gandul.ro
image
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
mediafax.ro
image
Cristi Chivu a vizitat un loc neașteptat din orașul său natal, unde s-a recules: ”Multă lume nu știe”
fanatik.ro
image
Fosta șefă a AEP cere daune pentru că ar fi îndurat „avansuri sexuale, foame, sete, frig și fum”. Cum încearcă Ana Maria Pătru să „încarce” nota de plată a statului
libertatea.ro
image
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore
digi24.ro
image
Tudorel Stoica: „Știți ce a făcut premierul Ungariei la înmormântarea lui nea Imi?” Gestul lui Viktor Orbán, dezvăluit de fostul mare mijlocaș al Stelei
gsp.ro
image
După o investiție de peste un miliard de euro și 905 zile de muncă, ”bijuteria” își deschide porțile sâmbătă!
digisport.ro
image
Ucraina ar renunţa la regiunile Doneţk şi Lugansk: planul prevede ca regiunile să fie recunoscute de facto ca fiind ruseşti
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în vacanță, la Istanbul. Inițial s-a crezut că a fost o intoxicație alimentară
antena3.ro
image
Au dispărut ouăle din magazine sau au preț dublu. Fermierii le trimit la export
observatornews.ro
image
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
cancan.ro
image
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
prosport.ro
image
Vine cea mai rece iarnă din ultimii ani. Vortexul polar lovește în cascadă. Ce zone vor fi afectate
playtech.ro
image
Simona Halep, din nou în centrul atenției. Cercetătorii români vor să folosească numele campioanei pentru un proiect important
fanatik.ro
image
Cât mai valorează cu adevărat banii pe care îi țin românii în bănci? „Economisim în van, banii se 'topesc' din punct de vedere al puterii de cumpărare”
ziare.com
image
Negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi s-au încheiat rapid!
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Anunțul Lidl pentru români. Regulile și condițiile pentru ambalajele returnabile ca să primești până la 25 de lei în...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Gigi BECALI, operat de urgenţă de un neurochirurg preot. 4 călugări s-au rugat non-stop în timpul intervenţiei
romaniatv.net
image
Ultimatul pentru Ucraina de la Trump. Președintele americam negociază extrem de dur
mediaflux.ro
image
Tudorel Stoica: „Știți ce a făcut premierul Ungariei la înmormântarea lui nea Imi?” Gestul lui Viktor Orbán, dezvăluit de fostul mare mijlocaș al Stelei
gsp.ro
image
Crăciun în noiembrie la Târgul de Crăciun din Craiova. La ce oră zboară Moșul în fiecare seară și cum este atmosfera? Foto/Video
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Cel mai norocos cuplu din istorie! Cum au reușit doi soți să câștige de două ori la loto în decurs de 6 luni
click.ro
image
Octavian Ursulescu, amintiri cu Julio Iglesias, care îi face surprize de Crăciun: „Fetele întorceau capul după noi pe stradă”. Impresiile solistului spaniol despre România: „Țară superbă, femei frumoase”
click.ro
image
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
click.ro
whitney houston foto GettyImages 93313537 jpg
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
la Pascaline foto Christie s jpg
Vânzarea la licitație a unui „calculator” inventat de Blase Pascal în 1642, blocată în Franța
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cei mai sângeroși regi din istoria lumii. Cruzimea lor este analizată și astăzi
image
Cel mai norocos cuplu din istorie! Cum au reușit doi soți să câștige de două ori la loto în decurs de 6 luni

OK! Magazine

image
O îmbrățișare cât o mie de cuvinte! Cine e cântăreața pe care Kate Middleton a strâns-o în brațe când s-au întâlnit

Click! Pentru femei

image
Peste câteva zile împlinește 88 de ani, dar nu credea că trece de 30 în tinerețe! Ce amenința viața lui Jane Fonda?

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!