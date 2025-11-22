Începe campania electorală. Ce reguli trebuie să respecte candidații la alegerile locale parțiale de pe 7 decembrie

Campania pentru alegerile locale parțiale începe pe 22 noiembrie, la miezul nopții, și se termină în dimineața zilei de 6 decembrie, la 7.00, cu 24 de ore înainte de începerea votării.

Candidații înscriși în cursa electorală au dat startul promovării, însă campania electorală oficială începe pe 22 noiembrie, aceștia fiind obligați să respecte mai multe reguli.

Legislație

Calendarul electoral a fost stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 891/2025 pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parțiale din data de 7 decembrie 2025. Conform art 10 din Legea 115/2015: (2) În cazul unor alegeri parțiale, organizate în situațiile prevăzute de Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, data desfășurării acestora se stabilește cu cel puțin 35 de zile înaintea votării. În acest caz, termenele prevăzute de prezenta lege, cu excepția celor de 24 de ore, se reduc la jumătate.

La alegerile din 7 decembrie se va aplica în primul rând legislația pentru organizarea alegerilor locale. Pe lângă legislația deja menționată, mai există ordonanțe de urgență, hotărâri de guvern, decizii sau hotărâri ale birourilor electorale sau hotărâri și instrucțiuni ale președintelui Autorității Electorale Permanente.

Pentru reglementarea campaniei în mass-media se aplică și legislația privind funcționarea Consiliului Național al Audiovizualului, care emite și o decizie pentru fiecare scrutin.

De asemenea, foarte important, în aceste alegeri se aplică și Regulamentul (UE) 2024/900 din 13 martie 2024 privind transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică. Acesta impune actorilor politici condiții de marcare a materialelor de publicitate politică, atât în campanie, cât și în afara acesteia.

Regulile campaniei electorale

La alegerile locale parțiale campania electorală începe cu 15 de zile înainte de data alegerilor (adică pe 22 noiembrie) și se încheie în dimineața zilei de sâmbătă de dinaintea datei alegerilor, la ora 7.00. Competitorii se pot exprima în timpul campaniei electorale prin mitinguri, adunări, publicitate stradală (doar afișe), utilizarea televiziunii, radioului, presei și a celorlalte mijloace de informare în masă, precum și prin mediul online.

Materiale de propagandă electorală în campanie

Sunt considerate materiale de campanie doar cele produse și distribuite după începerea campaniei electorale. Sunt acceptate următoarele tipuri de materiale:

- afișe electorale cu dimensiuni de cel mult 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură;

- afișele electorale prin care se convoacă o reuniune electorală – 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură;

- materiale publicitare politice/materiale de propagandă electorală audio sau video, difuzate de mass-media audiovizuală contra cost, în condițiile Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 884/2025 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025;

- publicitate în presa scrisă;

- materialele publicitare politice/materialele de propagandă electorală online;

- broșuri, pliante și alte materiale tipărite din aceeași categorie.

În timpul campaniei oficiale nu se pot folosi:

- vehicule inscripționate sau colantate cu sloganuri de campanie, imagini ale candidaților, precum și orice alte referiri la competitorii electorali;

- vehicule care difuzează materiale audio, în mers sau staționar;

- nu se pot organiza spectacole, serbări, focuri de artificii etc.;

- bannere, mesh-uri, corturi publicitare, pavilioane publicitare, panouri publicitare mobile, steaguri publicitare, calcane, ecrane publicitare, indicatoare publicitare direcționale, structuri de publicitate autoportante, mijloace de publicitate, panouri publicitare, proiecte publicitare speciale, publicitate luminoasă.

Calendar

Termenele pentru campania electorală actuală sunt reduse la jumătate, astfel că durata campaniei este de 15 zile:

22 noiembrie - Începerea campaniei electorale

23 noiembrie - Rămânerea definitivă a candidaturilor

24 noiembrie - Tragerea la sorți pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot

2 decembrie - Tipărirea buletinelor de vot și desemnarea președintelui biroului electoral al secției de votare și a locțiitorului acestuia

6 decembrie - La 7.00 se încheie campania electorală

7 decembrie - La 7.00 se deschid secțiile de votare și se închid la 21.00.

Ce se întâmplă după încheierea campaniei electorale

Cu 24 de ore înainte de începerea votării și până la încheierea votării sunt interzise:

- prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă;

- difuzarea de spoturi de publicitate electorală;

- invitarea sau prezentarea candidaților și/sau a reprezentanților competitorilor electorali în emisiunile și programele posturilor de radio și de televiziune.

- comentarii privind desfășurarea campaniei, precum și cele privind candidații și competitorii electorali.

În ziua votării sunt interzise:

- prezentarea de sondajelor realizate la ieșirea de la urne, înainte de încheierea votării;

- comentarii referitoare la competitorii electorali, înainte de încheierea votării;

- îndemnuri de a vota sau de a nu vota un candidat ori candidaturile depuse de competitorii electorali.

AEP, îndemn la o campanie corectă și transparentă

Înainte de debutul campaniei electorale, Autoritatea Electorală Permanentă îi îndeamnă pe competitorii electorali să contribuie la desfăşurarea unei campanii corecte şi transparente.

Totodată, AEP reaminteşte competitorilor că, în campania electorală, este interzisă folosirea mesajelor sau a sloganurilor discriminatorii, a mesajelor de incitare la ură şi intoleranţă şi a oricăror forme, mijloace, acte şi acţiuni de defăimare şi învrăjbire religioasă sau etnică.