search
Luni, 24 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Cătălin Drulă îi propune contracandidatei Ana Ciceală un parteneriat: „Este o mână întinsă”

0
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria București, a declarat la RFI că i-ar plăcea un parteneriat cu Ana Ciceală, și ea candidată la fotoliul de primar general, invocând priorități comune în programele electorale.

Cătălin Drulă vrea un parteneriat cu Ana Ciceală. FOTO Inquam Photos / Mălina Norocea
Cătălin Drulă vrea un parteneriat cu Ana Ciceală. FOTO Inquam Photos / Mălina Norocea

Potrivit candidatului USR, programul său politic și cel al contracandidatei au puncte comune:

„Respect dreptul oricui de a candida. De altfel, din programul Anei Ciceală, foarte multe lucruri se regăsesc în programul nostru. Avem un capitol în programul nostru despre locuirea accesibilă, care pentru mine e foarte important, tinerii trebuie să-și permită un apartament în acest oraș și avem o serie de măsuri foarte concrete, începând de la o reorganizare a Administrației Fondului Imobiliar, care are mii de apartamente în oraș, care în momentul de față sunt date pe criterii netransparente pilelor de partid, multe. E adevărat, sunt și cazuri sociale și acolo unde sunt cazuri sociale, ele rămân, dar vrem să facem o reorganizare (....)”.

Cătălin Drulă îi propune Anei Ciceală să lucreze împreună: „Alte politici, pe zona de transport public alternativ, pe zona verde, toate astea sunt în comun în programul pe care-l are și Ana Ciceală. Mie mi-ar plăcea să lucrăm împreună în Primărie și dacă dumneaei își va dori să se ocupe de această zonă, de tineri, de social, ar fi un parteneriat. Restul de discuții sunt din zona privată”.

Candidatul USR a fost întrebat la RFI dacă parteneriatul propus ar înseamnă că și-ar dori ca Ana Ciceală să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei.

„Nu-mi permit să cer nimănui asta, dar mi-ar plăcea să facem un parteneriat și este o mână întinsă”, a răspuns Cătălin Drulă.

Candidatura Anei Ciceală este susținută de Partidul SENS (Partidul pentru „Sănătate, Educație, Natură, Sustenabilitate) și USR.PDF (Uniunea pentru Reforma Statului). 

Remus Ștefureac, despre Ana Ciceală: „Cel puțin pe un anumit tip de public va obține un scor bun”

Amintim că sociologul Remus Ștefureac a explicat, pentru „Adevărul” că  partidul pe care îl reprezintă Ana Ciceală „are o tracțiune bună, cel puțin în rândul tinerilor de 18-29 de ani. În general, la nivel național, noi am și publicat săptămâna trecută intenția de vot pentru SENS la nivel național în rândul publicului de 18-29 de ani e de aproximativ 16%. Sigur că în orașele mari, în principiu, este și mai mare, pentru că acolo este și nucleul electoral al acestui partid”.

„Putem ști în acest moment, dar cu siguranță, cel puțin pe un anumit tip de public va obține un scor bun. SENS a avut rezultate bune, spre exemplu, la alegerile parlamentare de anul trecut. În București au scos un scor de 5%. Prin urmare, avea deja un bazin important. Ar fi un eșec dacă nu ar obține 5%. Orice scor peste acest procent este o performanță”, a detaliat sociologul.   

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Imagini virale cu doi români care aleargă pe pista aeroportului din Koln pentru a prinde avionul spre București
digi24.ro
image
Cu o întârziere de 18 ani, Guvernul „indexează” cu inflația peste noapte chiriile din locuințele de stat. Motivul invocat
stirileprotv.ro
image
Scenă incredibilă pe aeroportul din Köln: doi ROMÂNI, filmați când alergau pe pistă după un avion Wizz Air. Cum au ajuns acolo
gandul.ro
image
Vremea se încălzește zilele următoare, apoi se răcește brusc. Vezi prognoza pe următoarele două săptămâni
mediafax.ro
image
Rapid aduce număr 10 din Serie A! „Pederzoli a fost deja în Italia să negocieze cu el”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Scandalul preotului abuzator, Visarion Alexa, condamnat pentru agresiune sexuală în altar. Mărturia femeii abuzate: „M-a forțat pentru a rămâne cu mâna în zona inghinală”
libertatea.ro
image
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
digi24.ro
image
A fugit de războiul din Ucraina și a reușit imposibilul în sportul sacru al Japoniei » L-a învins pe legendarul Hoshoryu, imaginile sunt de Hollywood
gsp.ro
image
"Iubiți!" Englezii l-au identificat pe bărbatul care a ieșit din apartamentul Emmei Răducanu
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul lovește puternic instituțiile de forță ale statului: Nu mai rentează cumulul pensiei cu salariul/ Transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei
antena3.ro
image
Cine a făcut de fapt planul de pace în Ucraina: "A te pleca în fața Rusiei ar arunca lumea liberă în haos"
observatornews.ro
image
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
prosport.ro
image
Se scumpeşte carnea înainte de Crăciun. Cât va costa kilogramul de carne de pui, de porc sau de vită
playtech.ro
image
Iuliu Mureșan a reacționat în direct despre transferul lui Emerllahu la FCSB: „1,5 milioane de euro”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Cum se simte MM Stoica, după 160 de ore în care nu a mâncat
digisport.ro
image
DOCUMENT | Bolojan dinamitează salariile din administrație: După 'tăierea sporurilor în cascadă', Guvernul adoptă plafonarea bonusurilor și rescrie grila de putere
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat din nou! Unde a avut loc seismul și ce magnitudine a înregistrat
kanald.ro
image
Polițiștii locali vor putea opri șoferi în trafic și vor putea da amenzi de circulație...
playtech.ro
fără imagine
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
A murit Cătălin Stănescu! Tânărul politician de 37 de ani a sfârșit tragic, într-un accident oribil. A lăsat o familie distrusă în urma lui!
romaniatv.net
image
Se schimbă regulile de pensionare. Doar cu 15% din pensie pentru ”specialii” care rămân să lucreze la stat
mediaflux.ro
image
Noul iubit al Emmei Răducanu? Englezii au aflat cine este bărbatul care a ieșit din apartamentul sportivei
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Un aristocrat britanic își caută soție. Oferă 50.000 de lire sterline, dar are o listă cu pretenții cam ciudate
click.ro
image
Cine este Gabriela Popi, doctorița găsită moartă în Canalul Dunăre–Marea Neagră. Avea 50 de ani și era dată dispărută de trei zile
click.ro
image
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
Impletitura cu scortisoara si glazura Sursa foto shutterstock 1381752479 jpg
Împletitură cu scorţişoară şi glazură. Te face să uiţi de diete!
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
image
Un aristocrat britanic își caută soție. Oferă 50.000 de lire sterline, dar are o listă cu pretenții cam ciudate

OK! Magazine

image
Scandal înainte de Crăciun. Meghan Markle și rochia scumpă pe care a „furat-o” de la o ședință foto. La fel a făcut și cu pantofii de logodnă

Click! Pentru femei

image
„Cine e George Clooney?” Paul Newman nu auzise de celebrul actor, dar i-a dat un sfat prețios

Click! Sănătate

image
7 greșeli comune în bucătărie, care cresc nivelul de colesterol