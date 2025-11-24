Cătălin Drulă îi propune contracandidatei Ana Ciceală un parteneriat: „Este o mână întinsă”

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria București, a declarat la RFI că i-ar plăcea un parteneriat cu Ana Ciceală, și ea candidată la fotoliul de primar general, invocând priorități comune în programele electorale.

Potrivit candidatului USR, programul său politic și cel al contracandidatei au puncte comune:

„Respect dreptul oricui de a candida. De altfel, din programul Anei Ciceală, foarte multe lucruri se regăsesc în programul nostru. Avem un capitol în programul nostru despre locuirea accesibilă, care pentru mine e foarte important, tinerii trebuie să-și permită un apartament în acest oraș și avem o serie de măsuri foarte concrete, începând de la o reorganizare a Administrației Fondului Imobiliar, care are mii de apartamente în oraș, care în momentul de față sunt date pe criterii netransparente pilelor de partid, multe. E adevărat, sunt și cazuri sociale și acolo unde sunt cazuri sociale, ele rămân, dar vrem să facem o reorganizare (....)”.

Cătălin Drulă îi propune Anei Ciceală să lucreze împreună: „Alte politici, pe zona de transport public alternativ, pe zona verde, toate astea sunt în comun în programul pe care-l are și Ana Ciceală. Mie mi-ar plăcea să lucrăm împreună în Primărie și dacă dumneaei își va dori să se ocupe de această zonă, de tineri, de social, ar fi un parteneriat. Restul de discuții sunt din zona privată”.

Candidatul USR a fost întrebat la RFI dacă parteneriatul propus ar înseamnă că și-ar dori ca Ana Ciceală să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei.

„Nu-mi permit să cer nimănui asta, dar mi-ar plăcea să facem un parteneriat și este o mână întinsă”, a răspuns Cătălin Drulă.

Candidatura Anei Ciceală este susținută de Partidul SENS (Partidul pentru „Sănătate, Educație, Natură, Sustenabilitate) și USR.PDF (Uniunea pentru Reforma Statului).

Remus Ștefureac, despre Ana Ciceală: „Cel puțin pe un anumit tip de public va obține un scor bun”

Amintim că sociologul Remus Ștefureac a explicat, pentru „Adevărul” că partidul pe care îl reprezintă Ana Ciceală „are o tracțiune bună, cel puțin în rândul tinerilor de 18-29 de ani. În general, la nivel național, noi am și publicat săptămâna trecută intenția de vot pentru SENS la nivel național în rândul publicului de 18-29 de ani e de aproximativ 16%. Sigur că în orașele mari, în principiu, este și mai mare, pentru că acolo este și nucleul electoral al acestui partid”.

„Putem ști în acest moment, dar cu siguranță, cel puțin pe un anumit tip de public va obține un scor bun. SENS a avut rezultate bune, spre exemplu, la alegerile parlamentare de anul trecut. În București au scos un scor de 5%. Prin urmare, avea deja un bazin important. Ar fi un eșec dacă nu ar obține 5%. Orice scor peste acest procent este o performanță”, a detaliat sociologul.