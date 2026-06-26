China lui 2026 - radiografia unei hegemonii discrete

China anului 2026 seamănă tot mai puțin cu imaginea clasică a unei puteri care își anunță hegemonia prin cuceriri, baze militare și sfere de influență desenate brutal pe hartă.

Beijingul avansează într-un mod mai puțin spectaculos și, tocmai de aceea, mai greu de detectat politic. Nu cere întotdeauna supunere formală. Nu are nevoie, în fiecare caz, de tratate, garnizoane sau administrații satelit. Ceea ce urmărește este ceva mai insidios - să devină infrastructura implicită a lumii ce va să vină. China câștigă teren în același moment în care vulnerabilitățile sale strategice devin mai vizibile. Aceasta este marea ambiguitate a momentului chinez. Beijingul controlează segmente critice din lanțurile globale de aprovizionare, domină sectoare ale tranziției verzi, oferă modele AI ieftine și suficient de performante, exportă standarde tehnologice și profită de o Americă prinsă în crize succesive. În același timp, rămâne dependentă de petrolul transportat pe mare, de piețele externe, de rutele vulnerabile și de infrastructura financiară occidentală care face posibilă circulația globală a mărfurilor. China proiectează deja imaginea unei puteri inevitabile, dar mecanismul intern al acestei puteri are încă multe puncte de presiune.

Privită în cheia intelligence-ului geopolitic, China nu este încă o putere fără vulnerabilități. Este o putere aflată într-o fază favorabilă de acumulare strategică. Își extinde influența prin tehnologie, costuri mici, standarde, dependențe industriale și răbdare instituțională. Probabilitatea ca Beijingul să câștige influență globală prin integrare economică și infrastructură tehnologică este mai mare decât probabilitatea unei dominații regionale rapide prin forță militară directă. Riscul major vine din suprapunerea a trei evoluții - slăbirea capacității americane de concentrare strategică, militarizarea spațiului Taiwan–Japonia–Marea Chinei de Est și dependența energetică maritimă a Chinei.

Prima lecție vine din Ormuz și Malacca. În vechea imaginație strategică, o blocadă însemna prezența navelor militare, rachete, fregate, portavioane și control fizic asupra unei strâmtori. Dosarul chinez al momentului arată o realitate mai subtilă - un chokepoint poate fi blocat financiar înainte de a fi blocat militar. Dacă riscul de război crește, dacă asigurările maritime devin prohibitive, dacă băncile refuză finanțarea transporturilor, navele pot rămâne în port chiar și atunci când ruta este teoretic deschisă. În acest tip de război, arma nu mai este racheta. Este prima de asigurare.

Pentru Beijing, aceasta este o vulnerabilitate majoră. China și-a construit o parte din securitatea energetică pe ideea că are capacitatea de a diversifica furnizorii, negocia cu Iranul, cumpăra petrol rusesc, folosi rute alternative și dezvolta o flotă paralelă. Dar problema se află în arhitectura invizibilă a globalizării - asigurări, clearing, registre maritime, sancțiuni, bănci, brokeri, evaluări de risc. China are porturi, tancuri petroliere, companii de stat și rezerve dar Occidentul păstrează încă o parte importantă din infrastructura normativă și financiară care decide dacă un transport devine comercial posibil sau imposibil. Această diferență dintre puterea industrială și puterea sistemică este esențială. Beijingul produce enorm, dar nu controlează încă toate condițiile prin care producția sa circulă și ajunge acolo unde este nevoie de ea. Poate construi baterii, vehicule electrice, panouri solare, drone și modele AI, însă aparatul său militar, logistica grea, aviația, transporturile și industria încă au nevoie de hidrocarburi. O criză în jurul Taiwanului ar transforma Malacca, Marea Chinei de Sud sau chiar porturile chineze în spații de risc financiar extrem. Acolo, vulnerabilitatea Chinei ar veni dintr-un calcul făcut într-un birou de asigurări din Londra sau dintr-o bancă expusă la sancțiuni americane.

A doua dimensiune ține de hegemonie. China are capacitatea de a deveni dominantă în Asia prin propriile sale capabilități, dar și prin erorile Americii. O putere revizionistă nu are nevoie să forțeze mereu ușa atunci când puterea dominantă uită să o țină închisă. Dacă Statele Unite își consumă muniția, atenția, capitalul diplomatic și credibilitatea în Orientul Mijlociu, Beijingul primește un spațiu strategic pe care nu l-a câștigat direct. Îl ocupă gradual. Această realitate contează enorm pentru aliații americani din Asia. Japonia, Coreea de Sud, Filipine, Australia și Taiwanul nu își evaluează securitatea doar prin declarațiile Washingtonului. O evaluează prin stocuri, prezență navală, livrări de armament, coerență politică și disponibilitatea Statelor Unite de a susține simultan mai multe teatre aflate în criză. Dacă America este prinsă între Iran, Ucraina, flancul estic european și Indo-Pacific, statele asiatice vor continua să coopereze cu Washingtonul, dar vor deveni mai prudente în raport cu Beijingul. Aceasta este logica hedging-ului - rămâi aproape de aliatul principal, dar îți reduci expunerea la un pariu riscant sau total. Beijingul nu trebuie să invadeze Taiwanul pentru a exploata această stare. Intensifică presiunea gri, organizează exerciții de carantină maritimă, testează reacția japoneză, folosește controalele comerciale sau împinge, pur și simplu, aliații Americii spre autocenzură strategică. În geopolitică, hegemonia nu începe mereu cu o victorie militară. Începe cu schimbarea comportamentului celorlalți. Când vecinii încep să se întrebe ce reacție a Beijingului pot suporta și pe ce sprijin american pot conta efectiv, balanța regională deja s-a modificat.

A treia dimensiune privește natura ambiției chineze. Este comod să spunem că lumea se întoarce la sfere de influență - Rusia vrea Estul Europei, America își redescoperă emisfera vestică, China vrea Asia. Această schemă simplifică excesiv cazul chinez. Beijingul nu are de gând să se mulțumească cu doar cu o Asie aflată la îndemână. Economia lui are nevoie de lume. Are nevoie de piețe externe, materii prime, hrană, hidrocarburi, porturi, software, date, standarde și lanțuri logistice. O Chină închisă într-o sferă regională ar fi prea mică pentru propriul său model economic. Beijingul urmărește conectivitate globală în termeni favorabili lui. Taiwanul, Marea Chinei de Sud și Marea Chinei de Est sunt tratate de Beijing ca probleme de suveranitate. Acolo folosește intimidarea, presiunea militară, operațiunile gri și coerciția diplomatică. Dincolo de aceste spații, logica este predominant economică și instituțională. China nu vrea să administreze direct lumea. Vrea să fie prezentă în punctele prin care lumea funcționează - minerale rare, baterii, echipamente industriale, porturi, energie verde, AI, software logistic, standarde tehnice. Aici apare diferența fundamentală față de Rusia. Rusia sparge ordinea prin forță militară. China o reconfigurează prin dependență. Rusia ocupă teritorii. China ocupă poziții în lanțuri valorice. Rusia destabilizează frontiere. China intră în infrastructuri. Rusia obligă prin frică imediată. China se face indispensabilă prin utilitate. Aceasta este forma de putere pe care Occidentul o înțelege mai greu, pentru că nu are întotdeauna forma unei agresiuni. Vine sub forma unui echipament mai ieftin, a unui standard adoptat de industrie, a unei aplicații folosite de administrații, a unui model AI open-source care este suficient de bun pentru milioane de utilizatori.

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AI-ul chinez este, în acest sens, noul Belt and Road. Diferența este că noua infrastructură nu se vede. Un port construit de China provoacă dezbateri despre datorie, control strategic sau corupție. Un model AI descărcat gratuit, adaptat local, integrat în administrație și folosit de firme creează dependență fără ceremonie oficială. China poate deveni furnizorul de infrastructură cognitivă pentru state care nu vor să aleagă formal Beijingul împotriva Washingtonului.

Aceasta este una dintre cele mai importante mutații ale competiției globale. Occidentul încă discută despre AI ca o cursă a performanței maxime - cine are modelul cel mai bun, cine are cipurile cele mai avansate, cine câștigă benchmark-urile. China pare să joace și o cursă a adopției. Nu trebuie să aibă mereu cel mai bun model. Are nevoie de modele suficient de bune, mai ieftine, mai ușor de adaptat și mai atractive pentru Sudul Global. Dacă firme, universități, administrații și guverne din Africa, Asia sau America Latină încep să construiască pe arhitecturi chineze, standardele Beijingului intră în sistemul nervos al statelor fără să mai fie nevoie de tratate de alianță. Pentru Sudul Global, oferta este pragmatică. Modelele americane pot fi scumpe, dependente de infrastructuri greu accesibile și antrenate pe contexte occidentale. Modelele chineze pot fi descărcate, ajustate lingvistic, localizate și folosite rapid. Sunt multe state care caută soluții ieftine și funcționale iar China câștigă prin accesibilitate, nu prin fascinație ideologică. Aceasta este o formă de influență mult mai durabilă decât propaganda - influența care se ascunde în rutina zilnică.

A patra dimensiune este riscul militar regional. Taiwanul rămâne centrul gravitațional al competiției sino-americane, dar Japonia devine multiplicatorul de risc. Dacă Tokyo leagă tot mai clar securitatea Taiwanului de propria securitate, Beijingul va interpreta această schimbare ca pregătire pentru o intervenție. Dacă Japonia dezvoltă capabilități de lovire la distanță, participă la exerciții cu Statele Unite și Filipine și își întărește postura în sud-vestul arhipelagului, China va vedea o arhitectură de constrângere în jurul ei. Riscul cel mai mare nu este neapărat o decizie deliberată de război. Riscul imediat este incidentul. O apropiere navală periculoasă, un radar de control al focului, o dronă doborâtă, o coliziune, un comandant local prea agresiv, o reacție politică disproporționată. Relația China–Japonia poartă o încărcătură istorică pe care relația China–SUA nu o are în aceeași parametri. Cu Washingtonul, Beijingul va negocia în termenii rivalității dintre superputeri. Cu Tokyo, orice criză activează memoria umilinței, naționalismul și presiunea internă asupra conducerii chineze. Spațiul de retragere devine mai îngust. De aceea, zona Taiwan–Okinawa–Senkaku/Diaoyu–Marea Chinei de Est ar fi recomandabil să fie citită ca spațiu de avertizare timpurie. O criză acolo ar conecta imediat patru niveluri - militar, energetic, tehnologic și financiar. Ar lovi lanțurile de semiconductori, rutele maritime, piețele energetice, credibilitatea americană și capacitatea Chinei de a-și menține fluxurile vitale. Într-o asemenea criză, nu ar exista teatru local. Totul s-ar globaliza în câteva ore.

Pentru Europa, radiografia Chinei în 2026 are o consecință inconfortabilă. Dosarul chinez nu mai poate fi tratat ca anexă a relației transatlantice. Dacă Statele Unite devin mai imprevizibile, Europa trebuie să își cunoască singură vulnerabilitățile. Mineralele rare, bateriile, panourile solare, porturile, echipamentele industriale, cloud-ul, AI-ul, cercetarea universitară și infrastructura logistică sunt deja parte din securitatea europeană. Politica față de China n-ar trebui să rămână doar la nivelul de politică externă. Este politică industrială, politică energetică, politică de apărare și politică tehnologică.

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Pentru România, lecția este foarte concretă. România nu se află în prima linie a Taiwan Strait, dar va simți efectele fiecărui șoc major din competiția cu Beijingul. O criză în Malacca, Ormuz sau Marea Chinei de Sud se va traduce prin prețuri mai mari la energie, transport, fertilizanți, inputuri industriale și echipamente. Dacă AI-ul chinez devine standard în Sudul Global, companiile europene vor concura într-un mediu tehnologic în care normele pot fi scrise de alții. Dacă Beijingul restricționează exporturile de minerale critice, proiectele europene de apărare și tranziție verde pot încetini. Dacă Washingtonul își consumă stocurile în Orientul Mijlociu, flancul estic european va resimți indirect presiunea asupra capacității americane de susținere simultană a mai multor fronturi.

Aceasta este, în cele din urmă, miza reală. China nu trebuie supraestimată ca putere militară inevitabil victorioasă. Nu trebuie subestimată ca putere sistemică. Pericolul, dacă vine, nu vine doar din scenariul dramatic al unei invazii asupra Taiwanului. Vine din transformarea lentă, tehnică și greu de politizat prin care infrastructura lumii - AI, energie verde, minerale, porturi, standarde, software, rute logistice - începe să funcționeze implicit în termenii Beijingului.

China anului 2026 nu este încă hegemonul lumii. Este ceva mult mai important. Este candidatul cel mai serios la definirea infrastructurii prin care lumea va funcționa. Vulnerabilitatea sa rămâne reală. Depinde de energie, de rute, de piețe și de mecanisme financiare pe care nu le controlează pe deplin. Forța sa crește tocmai pentru că foarte multe state, companii și instituții încep să o folosească fără să creadă că fac geopolitică. Aici se află subtilitatea momentului chinez - hegemonia nu vine întotdeauna sub forma unei ocupații. Vine ca setare implicită.