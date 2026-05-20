Marea actriță Gina Patrichi ar fi împlinit 90 de ani. Cum și-a cunoscut soțul, un celebru avocat

Actrița Gina Patrichi ar fi împlinit anul acesta vârsta de 90 de ani. Artista s-a stins din viață la 18 martie 1994, fiind înmormântată în cavoul familiei, din Cimitirul Bellu.

Născută pe 8 martie 1936, în București, Gina Patrichi a jucat în producții cinematografice de succes: „Pădurea spânzuraților” (1965), în rolul Rozei, în „Felix și Otilia (1972), în rolul Olimpiei, în „Moromeții” (1987), în rolul Guicăi, în „Probă de microfon (1980), film dramatic regizat de Mircea Daneliuc, în „Nemuritorii”, (1974), regizat de Sergiu Nicolaescu, unde a jucat rolul Ioanei.

A fost distribuită și în „Pe malul stâng al Dunării albastre (1983) și în „Tată de duminică” (1975), alături de Amza Pellea și de Radu Beligan.

Actrița de teatru și de film a fost căsătorită, mai bine de 30 de ani, cu Victor Anagnoste, pe care îl cunoscuse la un bâlci. Anagnoste a devenit mai târzu unul dintre cei mai mari avocați din România. În timp ce se dădea în roată, i-a căzut un pantof, iar Victor a vrut să i-l înmâneze personal, ca în „Cenușăreasa”. În semn de mulțumire, ea l-a invitat la teatru.

Cei doi s-au căsătorit în 1959, iar în 1966 s-a născut unica lor fiică, Oana.

Gina Patrichi a încetat din viață pe 18 martie 1994, iar soțul ei a murit în 2011, fiind înmormântați, în același cavou, din cimitirul Bellu. Pe cruce tronează o statuie, în formă de înger.

Gina Patrichi credea în puterea dragostei:

„Mai am o îndoială. Poate că e mai mult o temere: oamenii nu mai sunt apţi de iubire. Iar fără iubire nu se face nimic pe lumea asta. Totul trebuie iubit: oamenii, meseria, dreptatea, soarele, marea, piatra, pomul, locul în care trăieşti, totul.

Poate nu mai avem timp de iubire? Anticii, iubind, gândeau şi construiau pentru eternitate. Noi trăim prea mult pentru azi şi prea puţin pentru mâine”.

Acest citat se regăsește în cartea „Gina Patrichi. Clipe de viață”, autor fiind Mircea Patrichi, fratele regretatei artiste.

