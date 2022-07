Scene incredibile în Turcia. Fanii lui Fenerbahce au scandat numele lui Putin în timpul meciului cu Dinamo Kiev VIDEO

În timpul meciului desfăşurat între Fenerbahce şi Dinamo Kiev, fanii formaţiei gazdă au scandat, preţ de câteva secunde, numele preşedintelui rus Vladimir Putin, relatează Sport.ro.

Scandarea numelui lui Putin a început după ce Dinamo Kiev a deschis scorul prin Buyalskyy. Jucătorul s-ar fi bucurat foarte mult chiar în faţa suporterilor turci care i-au răspuns destul de drastic scandând numele preşedintelui rus, cel care a decis invadarea Ucrainei, pe data de 20 februarie.

”Un moment profund jenant pentru Fenerbahce” / ”Ruşinos! Unde e sport, nu e loc pentru suporterii de război” / ”Fanii lui Fenerbahce sunt patetici!”, sunt câteva dintre reacţiile strânse pe Twitter.

Dinamo Kiev a reuşit calificarea în turul trei preliminar al Ligii Campionilor unde se va duela cu Sturm Graz. În cazul în care va ajunge în play-off, echipa antrenată de Mircea Lucescu va putea avea adversari precum Rangers sau Benfica.

Fenerbahce fans cheering for Vladimir Putin after the goal scored by Dynamo Kyiv @UEFA pic.twitter.com/7Ax3V009m8