România vibrează: Cristina Neagu revine în echipa naţională. Când va fi primul ei meci

Cristina Neagu a fost criticată puternic, după cum „Adevărul“ a scris aici, pentru decizia ei de a renunţa la echipa naţională, în anul în care s-a jucat un Campionat Mondial.

Această pauză i-a prins însă bine interului-stângă: i-a oferit o perioadă suplimentară de odihnă, după mai multe probleme medicale. În plus, Neagu a reuşit să-şi negocieze prelungirea contractului cu CSM Bucureşti, primind un salariu-record, exact când Mondialul din 2021 era în desfăşurare.

Acum, odihnită şi cu viitorul asigurat la CSM, Neagu urmează să revină în echipa naţională. Cu care va ataca, în primul rând, calificarea la Europeanul din acest an, găzduit de Slovenia, Muntenegru şi Macedonia de Nord (4-20 noiembrie).

Pentru a obţine biletele pentru turneul final, România trebuie să se claseze pe unul din primele două locuri în grupa a 2-a preliminară. Adică, o formalitate. Iată cum arată clasamentul, după două runde:

1. Danemarca 4 puncte

2. România 3p

3. Austria 1p

4. Feroe 0p

Anul trecut, fără Neagu în echipă, România a învins Feroe (26-19), la Mioveni, şi a remizat cu Austria (33-33), în deplasare.

Acum, cu Neagu în lot, tricolorele vor evolua după următorul program:

*2 martie (Mioveni): România - Danemarca

*5 martie (Odense): Danemarca - România

*20/21 aprilie: Feroe - România

*23/24 aprilie: România - Austria

Ce a spus selecţionerul Adi Vasile?

*Sunt multe aspecte din jocul nostru care au fost pulsuri după Campionatul Mondial, am făcut paşii corecţi în absenţa Cristinei (n.r. - Neagu), nivelul nostru o să crească având-o acum înapoi. E nevoie, în acelaşi timp, de lucrurile de bază: dorinţa de a te sacrifica jucând în tricoul României, plăcerea de a trăi responsabilitatea jocului în tricoul naţionalei. Mă bucură reîntoarcerea Cristinei la echipa naţională şi de acum încolo trebuie să muncim să ne calificăm la Jocurile Olimpice de la Paris (n.r. - în 2024).

*Îmi plac provocările şi adversarii puternici, nu există scurtături către vârful piramidei. Danemarca e foarte puternică, vine din spate această echipă şi va fi o forţă în următorii ani, au jucătoare cu experienţă internaţională şi vârstă bună. Nu există motivaţie mai bună decât să-i baţi pe cei mai buni.

*Trăiesc un vis şi o responsabilitate foarte frumoasă, e cea mai mare mândrie să-ţi reprezinţi ţara. 2021 a fost un an cu multe provocări, prima parte cu turneu preolimpic şi cu jocurile de calificare la Campionatul Mondial, apoi partea a doua, în care au fost schimbări importante în echipă pentru pregătirea campaniei de Euro, dar şi Campionatul Mondial. A fost un an în care am avut mereu dorinţa şi credinţa că putem învinge pe oricine şi în care ne-am luptat până la capăt în fiecare meci.

