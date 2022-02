Mircea Lucescu este în drum spre România. Nu mai avea de ce să rămână în Kiev

”Campionatul a fost suspendat, nici antrenamente nu se mai fac, aşa că nu mai vae rost să mai stea acolo. În plus, sunt ucraineni care fug de Kiev, care încearcă să iasă din ţară, deci e limpede că nici nea Mircea nu mai avea de ce să stea. Am vorbit şi joi seară cu cineva apropiat din staff, am înţeles că sunt bine şi că vor reveni la Bucureşti cu maşinile. Au plecat cu maşinile, pentru că aeroportul din Kiev a fost bombardat. Toţi jucătorii au fost strânşi şi cazaţi la baza de pregătire a clubului, alături de familii iar azi se caută soluţii pentru ei. În afara staff-ului român au şi patru jucători străini”, a explicat Florin Cernat, fost fotbalist care a jucat 8 ani în Ucraina, pentru Digi 24.