Iordănescu: E o victorie de care nu putem să ne bucurăm cum ar fi trebuit. Arătăm lipsă de inteligenţă specifică fotbalistului

“Din păcate e o victorie de care nu putem să ne bucurăm cum ar fi trebuit. Mă supără că arătăm multă lipsă de maturitate şi de inteligenţă specifică fotbalistului. E foarte rău când ai 2-0 şi laşi controlul jocului. Trăim din nou periculos cu un gol primit pe final. Atâta timp cât arătăm atâta fragilitate mentală este foarte greu să nu te expui. Lipsa de maturitate, de şmecherie fotbalistăcă m-au supărat. Am gestionat prost finalul de primă repriză, am gestionat prost finalul reprizei a doua. Trebuie mai multă comunicare în teren, mai multă responsabilitate, să fim mai inteligenţi în teren şi chiar mai şmecheri. Clinceniul din două ocazii ne-a marcat două goluri, însă ai să faci 4-1, să faci 3-0, ai să te desprinzi...”, a spus Iordănescu la posturile care transmit Liga 1.

De cealaltă parte, Ionuţ Chirilă a declarat că echipa Academica Clinceni nu ar fi pierdut dacă ar fi avut puţină şansă. “După cinci antrenamente împreună, am murit frumos azi. Cu puţină şansă astăzi probabil nu pierdeam, Important este că am făcut propagandă bună fotbalului, această echipă se construieşte frumos. Practic n-am avut vârf, dar de multe ori am avut personalitate şi am condus jocul în multe momente. Am fost inteligenţi, n-am aruncat mingi în tribune, am creat superioritate numerică... Nu am câştigat, dar pentru mine e important jocul. FCSB are nişte jucători de clasă şi au câştigat din momente de joc, nu pentru că ne-au fost superiori ca joc colectiv. Îmi plac lucrurile cu grad înalt de dificultate. Cine lua o echipă ca mine? Numai eu, că sunt nebun. Să facem o mare echipă în viitor şi să reechilibrăm clubul din punct de vedere financiar”, a afirmat Chirilă.

Formaţia FCSB a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, echipa Academica Clinceni, într-un meci din etapa a zecea a Ligii 1. Învingătorii au marcat prin Keşeru ‘3, Vinicius ’10 şi Stoica ’67. Pentru Academica au înscris Omoh '45 şi Cascini '89.