Inter, o „chinezărie“ fotbalistică: De ce se prăbuşeşte echipa care a luat titlul după 11 ani

Nu doar în România ajung finanţatori care fac prăpăd, precum Pablo Cortacero.

În China, oamenii care au condus Jiangsu Suning, campioana ultimei ediţii, i-au păcălit pe antrenorii şi jucătorii acestei formaţii, desfiinţând, pur şi simplu, clubul după ce au luat titlul. Drept urmare, cei care au contribuit la această performanţă au rămas cu restanţe mari şi, probabil, nu-şi vor primi niciodată banii!

Iar chinezii care au pus la cale această mizerie sunt pe cale să distrugă şi Inter Milano, noua campioană din Serie A. Concret, patronatul pregăteşte micşorarea fondului de salarii cu 15-20 la sută, potrivit presei din Italia! Iar asta într-un moment în care e nevoie de investiţii masive, având în vedere că Inter urmează să joace direct în grupele Ligii Campionilor.

Aflând ce intenţii are conducerea clubului, Antonio Conte îşi va anunţa demisia, în următoarele ore, după cum a informat „Gazzetta dello Sport“. Tehnicianul de 51 de ani poate ajunge la Barcelona sau la Real Madrid, potrivit informaţiilor apărute în presa internaţională.

BREAKING 🚨



Gazzetta claims that Conte could leave Inter within 48 hours with Allegri being the first choice to replace him, but he already has been in contact with Juve and Real Madrid. Mihajlovic, Sarri, and Simone Inzaghi are also options. ⚫️🔵 pic.twitter.com/Ty3cohZoVA