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Competiție internațională de magie cu iluzioniști din șase țări și spectacole gratuite pentru public

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Cel mai mare festival dedicat familiilor din România pregătește o surpriză în premieră. Wonder Family Fest readuce la Cluj-Napoca Festivalul Internațional de Magie ASTRALIS, după aproape zece ani de pauză, iar competiția intră, pentru prima dată, în circuitul mondial FISM. Iluzioniști din șase țări vor transforma aleile Wonderland într-o scenă uriașă, iar accesul la toate spectacolele este inclus în biletul festivalului.

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Wonder Family Fest aduce în acest an una dintre cele mai spectaculoase noutăți din program: Festivalul Internațional de Magie ASTRALIS revine după o absență de aproape un deceniu și marchează un moment istoric pentru iluzionismul românesc. Pentru prima dată, competiția este inclusă în circuitul mondial al concursurilor organizate sub egida FISM, cea mai prestigioasă organizație internațională dedicată artei magiei.

Între 31 iulie și 2 august, Wonderland Resort din Cluj-Napoca va deveni locul în care imposibilul pare posibil. Publicul va putea urmări spectacole impresionante de magie, demonstrații interactive și momente spectaculoase susținute de unii dintre cei mai apreciați iluzioniști ai momentului. Toate reprezentațiile din cadrul Festivalului Internațional de Magie sunt incluse în biletul sau abonamentul de acces la Wonder Family Fest.

Competiția va reuni magicieni din Italia, Germania, Spania, Polonia, Bulgaria și România, care vor lupta pentru Trofeul ASTRALIS. Printre concurenții confirmați se numără Dario Adiletta, Leonardo Fanelli, Matteo Cucchi, Nicola Lazzarini și Davide Spada din Italia, Christian Bizau din Germania, Luis Enrique Macias Hermida din Spania, Radek Hoffman din Polonia, Bojidar Kolev din Bulgaria, dar și reprezentanții României Rareș Baba și Mario Popescu.

Unul dintre cele mai așteptate momente ale festivalului va fi Street Magic. Pe 1 și 2 august, magicienii vor coborî de pe scenă și vor susține reprezentații chiar în mijlocul spectatorilor, pe aleile Wonderland Resort. Publicul va avea ocazia să vadă de aproape trucuri spectaculoase, să participe la momente interactive și să descopere secretele unei arte care fascinează de generații.

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Punctul culminant al competiției va avea loc duminică, 2 august, odată cu Gala Internațională de Magie ASTRALIS, organizată pe Main Stage. Finaliștii vor evolua în fața unui juriu internațional și a miilor de spectatori prezenți la festival, iar la final va fi desemnat câștigătorul Trofeului ASTRALIS.

Prestigiul competiției este dat și de componența juriului. Din acesta fac parte două dintre cele mai importante personalități ale iluzionismului mondial: Andrea Baioni, președintele internațional FISM, și prof. dr. Domenico Dante, președintele onorific FISM.

Pe lângă spectacolele de magie, Wonder Family Fest propune și un program artistic impresionant. Pe scena festivalului vor urca Fantomel & Kate Linn, OMERIT (Baha Man), Boney M. Xperience, Kaoma, Rareș, Iuliana Beregoi, Gașca Zurli, Horia Brenciu, Familia Melimi, Alina Sorescu, Geo Da Silva & DJ Emil Lassaria, Theo Zeciu, Daniel Cafeluță, Dorian Popa și Mircea Bravo.

Ediția din 2026 aduce și noi zone tematice dedicate întregii familii, printre care RemediumLand, unde medici specialiști vor oferi consulturi și recomandări, spațiul Vel Pitar – Bakery & Fun, precum și universul Romfulda, conceput în jurul gustului autentic și al activităților pentru toate vârstele.

Wonder Family Fest este primul festival din România construit integral în jurul conceptului de familie, reunind părinți, copii, adolescenți și bunici într-o experiență care îmbină muzica, divertismentul și activitățile recreative. Ediția de anul trecut a atras aproape 60.000 de participanți, iar organizatorii se așteaptă ca noua ediție să stabilească un nou record de participare.

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