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Video Ultimul drum al baronului romilor. Artur Cerari va fi înmormântat într-un cavou din marmură verde, iar casa lui va deveni muzeu

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Soroca se pregătește pentru înmormântarea lui Artur Cerari, liderul tradițional al comunității rome din Republica Moldova. Baronul romilor va fi condus pe ultimul drum sâmbătă, 18 iulie, într-un cavou din marmură italiană, construit după una dintre dorințele sale din timpul vieții.

Ultimul drum al baronului romilor. Soroca se pregătește pentru funeraliile lui Artur Cerari
Artur Cerari, condus pe ultimul drum. Soroca pregătește funeralii de amploare Foto: FB

Pregătirile pentru funeraliile baronului romilor din Republica Moldova, Artur Cerari, sunt în plină desfășurare la Soroca. În cea de-a 11-a zi de priveghi, zeci de membri ai comunității rome din diferite regiuni ale țării continuă să vină pentru a-i aduce un ultim omagiu.

La intrarea în cimitirul din Soroca este amenajat cavoul în care va fi înmormântat Artur Cerari. Construcția este realizată din marmură verde adusă din Italia și decorată cu elemente aurii, potrivit familiei, potrivit moldova1.

Robert Cerari a declarat că dorința unui astfel de cavou i-a aparținut chiar baronului încă din timpul vieții.

Baronul romilor din Republica Moldova, Artur Cerari
Soroca, în doliu. Baronul romilor, Artur Cerari, va fi condus pe ultimul drum Foto: Ramin Mazur/FB

„Este un cavou deosebit, din marmură italiană, de culoare verde, așa cum și-a dorit baronul când era în viață. Tot spunea că, atunci când îmi vine vremea, vreau așa ceva. Nu ne-am imaginat că va pleca atât de repede, mai ales că nu s-au împlinit nici șase luni de la decesul baronesei. O vom muta și pe ea alături de el, pentru a rămâne împreună”, a spus acesta pentru Moldova 1.

Sicriul și ținuta în care va fi înmormântat Artur Cerari au fost, de asemenea, aduse din Italia.

Casa baronului va deveni muzeu

Totodată, la locuința familiei Cerari, rudele și apropiații primesc zilnic persoane venite să transmită condoleanțe și să participe la priveghi.

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„Toți frații, surorile și verișorii au venit. Poate nu chiar toți, dar cei alături de care am crescut sunt aici. Eram ca frații”, a declarat Eduard Cerari, fratele baronului.

Fiica acestuia, Ana Cerari, spune că locuința părintească va fi transformată într-un spațiu dedicat memoriei tatălui său.

„În această casă va fi deschis un muzeu și o bucătărie cu preparate tradiționale rome, care se va numi «La Baron». Vreau ca oamenii, inclusiv ambasadori și diplomați, să poată veni aici și să-și amintească de tatăl meu. Nu vreau ca lumea să-l uite”, a afirmat ea.

Marin Alla, președintele Uniunii Tinerilor Romi din Republica Moldova, a declarat că Artur Cerari a fost un lider respectat, iar succesorul său va avea o misiune dificilă. „Pentru noi a fost o adevărată valoare. Sperăm ca viitorul baron al romilor din Republica Moldova să fie la fel de respectuos, iubitor și apropiat de oameni cum a fost Artur Cerari”, a spus acesta.

Potrivit tradiției comunității rome, la 40 de zile după înmormântare va fi convocată adunarea în cadrul căreia va fi ales noul baron al romilor.

Cine a fost Artur Cerari

Artur Cerari a încetat din viață pe 4 iulie, la vârsta de 65 de ani, în urma unui atac de cord. Decesul său a fost anunțat de Coaliția „Vocea Romilor”, care a transmis un mesaj de condoleanțe familiei și întregii comunități.

Artur Cerari a preluat conducerea tradițională a comunității rome după moartea tatălui său, Mircea Cerari, devenind baron al romilor la sfârșitul anilor '90. De-a lungul mandatului său, a avut un rol important în medierea conflictelor din interiorul comunității, reprezentarea intereselor romilor și promovarea tradițiilor și obiceiurilor specifice.

De asemenea, el s-a implicat în numeroase proiecte sociale și culturale dedicate comunității rome din Republica Moldova. 

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