Halep, prima reacţie după victoria de la Roland Garros! Românca a suflat într-un tort aflat la sute de kilometri distanţă

Principala favorită a câştigarea trofeului de la Paris a vorbitcu Sara Sorribes Tormo, locul 70 WTA, "La început a fost greu, mingea nu prea zbura, terenul era greu. Ea nu greşea, e foarte puternică, loveşte cu mult efect, e greu să îi iei puncte. Însă am avut planul B, nu am mai încercat să închei punctele repede şi mi-am deschis mult terenul. Astăzi mi-a fost mai uşor să vin mai des la fileu, am avut mai mult timp să fac asta, cred că nu am încercat atâtea scurte în toată cariera mea", a declarat Halep la Eurosport.