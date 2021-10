Gimnastele contraatacă: Bela Karolyi, antrenorul bătăuş!

„De câte ori cădeai, de atâtea ori te dădea cu capul de bârnă. Aveai senzaţia că îşi varsă toţi nervii pe tine. Bătaia era prezentă tot timpul. Eu n-am mâncat atâta bătaie precum alte colege. Aveau o chestie, te dădeau cu capul de bârnă. (n.n. Bela Karoly) Te lovea cu nişte ghiuluri, doar în cap îţi dădea. Te lovea cu palma, cu adidasul. În momentul în care a început să facă rezultate cu noi, a început să încuie sala la antrenamentele noastre. N-aveam cui să spunem. Nu te întreba nimeni dacă eşti sănătos sau nu. Ne-a spus că suntem cam grase. Dar noi aveam 50 de grame în plus. A venit să ne stabilească un regim de slăbire. Am avut nişte coaste rupte apoi, am căzut la paralele. Am avut două turnee la care am mers aşa, nu puteam să respir. Nu-mi dădea voie să mă vait. Antrenorii, având gir deplin din partea părinţilor, credeau că au drept de viaţă şi de moarte. Mă trezeam cu palme în cap pentru că am 5 grame în plus”, a rememorat fosta gimnastă la TVR, declaraţie preluată de gsp.ro.





Şi Securitatea a urmărit-o





„După ce am ieşit din gimnastică, Securitatea a stat câţiva ani pe capul meu. Veneau la mine acasă şi cotrobăiau. Am avut lehamite ani de zile pentru gimnastică, ani de zile nu m-am mai uitat la acest sport. Iert foarte mult din ce s-a întâmplat atunci, dar nu uit”, a încheiat Georgeta Gabor Antohi.





Bela Karolyi a pregătit lotul olimpic de gimnastică al României începând din 1974 şi până când a rămas alături de soţia sa, în 1981, în Statele Unite, după ce a cerut azil politic.