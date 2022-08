Gigi Becali se laudă cu „inteligenţă matematică“: Calitatea care îl face unic în România

În ciuda tuturor defectelor sale, Gigi Becali (64 de ani) are şi o calitate incontestabilă în fotbalul românesc: e ultimul patron de club are plăteşte nişte sume impresionante pentru întărirea lotului.





Ultima dovadă, în acest sens: transferul lui David Miculescu, un jucător de profil ofensiv, pe care l-a luat, achitând clauza de reziliere din contractul său cu UTA, de 1,7 milioane de euro. Vorbim despre o mutare incredibilă pentru campionatul românesc. Iar asta pentru simplul motiv că, la noi, nimeni nu mai plăteşte sume de transfer, preferând să aducă fotbalişti liberi de contract. Becali nu doar că a investit enorm în aducerea lui Miculescu, dar a mai dat 100.000 de euro şi pentru transferul lui Bogdan Rusu, vârful care a început acest sezon cu două goluri în două partide, la Mioveni.





Mutările realizate de FCSB, înaintea confruntării din această seară (ora 21.30, Antena 1) cu Dunajská Streda (Slovacia), vin la o săptămână după ce Becali ameninţa că va declanşa „procesul de lichidare“, pentru a ieşi din fotbal. Ce s-a schimbat între timp? Vicecampioana l-a vândut pe Florin Tănase la Al-Jazira (Emirate) pentru 3 milioane de euro şi şi-a asigurat bonusul de 550.000 de euro, acordat de UEFA, pentru calificarea în turul III preliminar din Conference League.





Aşadar, Becali are meritul de a fi investit jumătate din aceste încasări pentru întărirea lotului. Ceea ce nu prea se întâmplă la alte grupări din prima ligă, unde, de cele mai multe ori, banii produşi din fotbal se pierd în neant!





Revenind la FCSB, Gigi Becali a mai oferit o explicaţie pentru faptul că a prins curaj şi, dintr-un foc, a achitat 1,8 milioane de euro pentru doi jucători. „Trebuie să ai puţină inteligenţă. Trebuie să ai inteligenţă matematică. Dacă ne calificăm în faza următoare din Conference League, luăm 800.000 de euro, plus vreo 7 milioane, dacă ne calificăm mai departe, în grupe. Eu am făcut-o cu cap, mai ales că a fost şi chestiunea cu Cordea (n.r. – Andrei Cordea e suspendat pentru meciul tur, din această seară, cu Dunajská Streda). Nu mai aveam cu cine să jucăm, dacă nu-l luam pe David (n.r. – Miculescu). Când sunt copii din ăştia, să dai 1-2 milioane pe el, pot să ajungă la 50 de milioane. La fizicul pe care îl are Miculescu, poate să ajungă ca Lewandowski! De ce să nu dau 1,7 milioane pe el? Mai ales că nu dau de la mine. Iau 3 milioane pe Tănase şi dau 1,7 milioane pe el“, a spus patronul FCSB.





Logică solidă, viitor incert





Gigi Becali a făcut, într-adevăr, nişte socoteli care au logică. Cu precizarea că, la fel ca în orice investiţie, există un grad de risc.





În primul rând, bonusul de calificare în play-off-ul Conference League (n.r. – de 750.000 de euro, nu 800.000, cât a spus Becali) depinde de „dubla“ cu Dunajská Streda. La prima vedere, FCSB e superioară comparativ cu echipa de pe locul 4, în ediţia precedentă a campionatului slovac. Dar la fel stăteau lucrurile şi înaintea meciurilor cu Saburtalo (Georgia), iar, ulterior, FCSB s-a calificat „tremurând“.





Mai departe, suma de 8 milioane de euro pe care mizează Becali, pentru o eventuală accedere în grupele Conference League, e, de fapt, de 2.940.000 de euro. Ce-i drept, poate creşte substanţial, în funcţie de rezultatele din grupă, plus cota din market-pool, care va fi socotită de UEFA, la finalul sezonului. Oricum, intrarea în grupele Conference League e un obiectiv mult prea îndepărtat, în acest moment. Mai ales în condiţiile în care FCSB n-a fost în grupele unei competiţii UEFA din 2017!





O altă problemă cu socotelile lui Becali ţine de modul în care îşi evaluează jucătorii. Patronul FCSB a spus că, pe viitor, speră să-l vândă pe Miculescu cu... minim 10 milioane de euro! Pe lângă faptul că nimeni nu ştie cum se va dezvolta cariera lui David, nici FCSB nu mai reprezintă „vitrina“ atractivă de altă dată, în condiţiile în care absentează din grupele europene de cinci ani. De aceea, golgheterul Florin Tănase (27 de ani) s-a vândut, cu chiu, cu vai, în Emirate, pentru o sumă derizorie, de 3 milioane de euro. Iar Florinel Coman (24 de ani), de pildă, pe care Becali a plătit 3 milioane de euro în 2017, e un exemplu clar că un jucător poate să aibă un regres, pe fondul unor probleme medicale şi lipsa seriozităţii.





România, în turul III preliminar din Conference League

Astăzi

*Dunajska Streda (Slovacia) – FCSB 21.30, Antena 1

Mâine

*Şahtior Soligorsk (Belarus) - CFR Cluj 20.00 Se va juca în Turcia, a Adapazan, cu porţile închise din cauza sancţiunilor impuse de UEFA formaţiilor din Belarus după declanşarea războiului din Ucraina.

*Zorya Luhansk (Ucraina) - CS U Craiova 20.30 Partida se va juca la Lublin (Polonia) pentru că formaţiile ucrainene nu pot evolua acasă din cauza războiului.

*Sepsi - Djurgården (Suedia) 21.00 Partidele din a doua manşă sunt programate pe 11 august.