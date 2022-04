Dublul campion olimpic Evgheni Rîlov, suspendat 9 luni după ce participat la o manifestaţie pentru sprijinirea invaziei ruse din Ucraina

În declaraţia sa, FINA a confirmat, de asemenea, excluderea sportivilor ruşi şi belaruşi de la evenimentele FINA până la sfârşitul anului 2022. "Această confirmare urmează aprobării de către Biroul FINA din 8 martie 2022, măsuri cheie pentru a proteja evenimentele FINA şi bunăstarea sportivilor. Aceste decizii anterioare au inclus anularea evenimentelor FINA din Rusia şi neinvitarea echipelor ruse şi belaruse până la cea de-a 19-a ediţie a Campionatului Mondial FINA de la Budapesta 2022", anunţă FINA.

Suspendarea lui Rîlov se va încheia în ianuarie 2023.

Rîlov, de patru ori medaliat olimpic, care a câştigat probele de 100 şi 200 de metri spate la Tokyo 2020, a fost unul dintre cei opt sportivi ruşi identificaţi la mitingul găzduit de Putin pe Stadionul Lujniki, locul principal al Jocurilor Olimpice din 1980 de la Moscova şi care a găzduit şi Cupa Mondială FIFA 2018, vinerea trecută (18 martie).

