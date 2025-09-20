Ciorba Candrenarilor, rețetă păstrată de părintele Artemie, de la Schitul Sfântul Ilie. Care sunt ingredientele secrete

În acest weekend, turiștii care ajung în Bucovina vor fi întâmpinați cu bucate tradiționale, iar printre vedetele evenimentului „Eco-Brunch în Țara Dornelor” va fi ciorba candrenalilor. Este creația părintelui Artemie, de la Schitul Sfântul Ilie.

Una dintre atracțiile principale ale brunch-ului va fi ciorba Candrenarilor, o rețetă creată special pentru această ediție de părintele Artemie, de la Schitul Sfântul Ilie din Dorna Candrenilor, județul Suceava. Este același bucătar iscusit care a creat și deja faimoasa „Ciorbă Ciocăneșteană”.

Ciorba este preparată cu apă minerală păstrăv afumat, jintuit, cartofi și un ingredient secret, ciorba promite să surprindă și să cucerească gusturile celor prezenți,

„Avem o ciorbă deosebită, nouă din toate punctele de vedere. Ingredientul principal e apa minerală carbogazoasă, excelentă pentru ciorbe. Avem şi creasta cocoşului, o ciupercă destul de rară pe care o găsim din belşug în septembrie. Avem jântuit, smântână de la stânile locale, şi păstrăv afumat”, au mai transmis organizatorii.

Ediția din acest aduce și câteva noutăți spectaculoase: reproducerea unui colț de stână cu oi și câini ciobănești, demonstrații live de caș dulce și jintiță, primirea oaspeților pe acorduri de bucium, ateliere de fierărie și potcovit, un workshop de făcut zacuscă de păstrăv la foc de lemne –cu Chef Andrei Chirilă și un atelier de confecționat cobză pentru păstrăv, facilitat de Familia Lemnaru de la Păstrăvăria la Poalele Călimanilor.

Organizatorii promit o zi de poveste, cu mâncare autentică, obiceiuri locale și momente de conexiune în mijlocul naturii.