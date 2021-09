Dinamo are antrenor ultra low-cost: Iuliu Mureşan a anunţat numele celui care vine în locul lui Bonetti

Dinamo a renunţat la Dario Bonetti (60 de ani), după ce italianul a înregistrat şase înfrângeri în opt meciuri. Iniţial, s-a vorbit despre aducerea unui tehnician important pe bancă. Variantele Rednic, Uhrin jr şi Cristiano Bergodi au fost cele vehiculate în presă.

Doar că, astăzi, preşedintele Iuliu Mureşan a dezvăluit alegerea sa într-o declaraţie oferită pentru Digi Sport. Şeful roş-albilor l-a promovat pe Sorin Colceag (49 de ani) de la echipa a doua! Fost fotbalist la Dinamo, „U“ Cluj, FC Naţional, Rocar, FC Argeş sau Viktoria Plzen, Colceag deţine licenţa UEFA Pro. De-a lungul carierei sale de antrenor, CV-ul său a inclus următoarele echipe:

*„U“ Cluj (antrenor secund)

*Metaloglobus (principal)

*Selecţioner România U16

*Selecţioner România U17

*Zimbru Chişinău (principal)

*Popeşti Leordeni (principal)

Ce a spus Iuliu Mureşan?

*Câteva etape va fi antrenor Sorin Colceag. El este antrenor cu Licenţă UEFA Pro, la fel ca şi Iulian Mihăescu, cel care-i va fi secund.

*Sorin Colceag a demonstrat că se pricepe şi în perioada în care a fost la Zimbru Chişinău. El acum era la noi în club, la echipa a doua, şi am văzut cum lucrează.

*Plus că m-am gândit că nu vreau să numesc un antrenor pentru o etapă. Sigur va fi pe bancă la meciul cu Botoşani (n.r. - duminică, ora 19.00), dar şi marţi, la meciul de cupă, cu Ripensia Timişoara. Şi va mai sta şi după aceea, pentru că eu consider că un antrenor are nevoie de timp pentru a-şi impune strategia.

*În plus, va fi un staff format din trei antrenori licenţiaţi UEFA Pro. Pe lângă Sorin Colceag şi Iulian Mihăescu îl mai avem pe Iulian Matei, şi el licenţiat UEFA Pro, care era la centrul de copii şi juniori. Nu ştiu câte alte cluburi se mai pot lăuda cu aşa ceva. Cei trei vor colabora foarte bine împreună, va fi un staff puternic.