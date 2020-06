Becali l-a umilit pe Duckadam la televizor: Cum şi-a bătut joc de o legendă a Stelei

Gigi Becali dă oamenii afară pe bandă, de la începutul pandemiei! Mai întâi, a ordonat îndepărtarea unor jucători, precum Bălgrădean, Alexandru Stan, Momcilovici, Adi Popa şi Gnohere. Iar acum i-a forţat mâna lui Helmuth Duckadam să-şi dea demisia din funcţia de preşedinte de imagine.

Din această postură, fostul portar reprezenta clubul în relaţiile cu mass-media, în condiţiile în care oameni precum Mihai Stoica sau Valeriu Argăseală sunt incapabili de aşa ceva. Doar că Duckadam s-a trezit cu salariul redus drastic şi, ca să i se dea de înţeles că e momentul să plece, a rămas cu 2.000 de lei pe lună. După ce şi-a dat seama că, practic, i se arată uşa, Duckadam şi-a anunţat demisia la Digi Sport, duminică seară, cu puţin timp înaintea derby-ului cu CFR Cluj.

După terminarea partidei, Gigi Becali a avut o intervenţie telefonică la acelaşi post în care l-a umilit pe Duckadam prin felul în care a vorbit despre fostul jucător al Stelei.

Ce a spus Gigi Becali?

*Ce vreţi să fac eu? Au fost tăieri de bani, aşa a fost peste tot. Azi, am jucat fără atacant ca să facem economie. Vin vremuri grele. Am făcut asta ca să-mi apăr familia. Da, eu îmi apăr familia, de-aia am renunţat la Gnohere.

*Am tăiat şi de la Helmuth, am tăiat de la toată lumea. Ce vrei să fac? E posibil, la un moment dat, să-şi dea demisia toţi şi eu să renunţ la echipă. Am încercat să fac economie. Vrei să-mi distrug viaţa pentru fotbal?

*De Duckadam era cel mai puţin nevoie la club, de-aia i s-a tăiat cel mai mult din salariu. Ce mai fac cu personalităţile, dacă intru în faliment? Nu mă refer neapărat la Helmuth.

*Pe mine mă interesa omul Helmut Duckadam, nu l-am adus la FCSB ca legendă, am avut relaţia asta cu el datorită caracterului său. Eu dictez la FCSB, dar nu pot să dictez celor de aici să-l consulte pe Duckadam.

