Pandemia noului coronavirus a generat un imens flux de ştiri false, disecate şi expuse în goliciunea lor de conţinut adevărat într-un excelent articol semnat de jurnalistul Cristian Unteanu, care a trecut în revistă principalele teorii ale conspiraţiei despre coronavirus. Între timp, delirul conspiraţionist s-a ramificat în numeroase direcţii, pentru că falsul este mai productiv chiar decât tusea şi nu are nevoie decât să-şi recompună propriile elemente ca să dea lăstari la fel de toxici. Iar producţia lor neîncetată alimentează un flux de informaţii false care pentru unii întregesc tabloul unei realităţi închipuite.

De pe bursa intoxicaţiilor de presă nu putea lipsi oficiosul Kremlinului, agenţia Sputnik care produce text şi în limba română. Un exemplu care ilustrează lipsa de scrupule a propagandei ruseşti în România a fost o „ştire” falsă până în măduvă promovată de Sputnik: aceea că vitamina C ar trata cu succes cazurile de infectare cu noul coronavirus COVID-19. Pe data de 10 martie, imundul site Sputnik în limba română a publicat un articol cu titlul „S-a aflat tratamentul împotriva COVID-19? De ce nu se vrea cunoaşterea lui” în care se afirmă că vitamina C este eficientă în tratarea pandemiei care la ora actuală zgâlţâie din temelii întreaga planetă.

Articolul Sputnik urmează tiparul standard al unei ştiri false (fake news), citând drept autoritate în domeniu („expert”) un anume Richard Cheng, pe care îl prezintă drept editor al ediţiei chineze OMNS, organizaţie al cărui acronim nu ni-l divulgă. Însă citindu-l repede şi fără să avem antrenament în adulmecarea ştirilor contrafăcute, am putea înghiţi pe nemestecate acronimul OMNS ca venind de la Organizaţia Mondială a Sănătăţii, al cărui nume este abreviat OMS în limba română.

Oricine are curiozitatea să sape după adevăr nu departe de suprafaţă poate afla că nu există nicio organizaţie OMNS în China sau vreun asemenea jurnal medical internaţional cu o ediţie în limba chineză. OMNS vine de la Orthomolecular Medicine News Service şi este un website exclusiv în limba engleză, populat cu articole despre nutriţie terapeutică. Cu alte cuvinte, OMNS dă sfaturi de medicină alternativă, fără niciun suport ştiinţific, şi aparţine unei clinici comerciale (Riordan) de peste Ocean.

Richard Z. Cheng, americanul care se pretinde a fi doctor implicat în tratamentul pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus în China, a postat pe platforma YouTube la data de 2 martie un fragment video din intimitatea casei sale (nimic nu sugera un decor de spital ori laborator medical) în care afirma că ar fi fost contactat de o femeie în vârstă de 71 de ani din Wuhan, locul de unde se presupune că ar fi izbucnit pandemia. Filmarea a fost între timp ştearsă chiar de YouTube graţie politicii sale recente de combatere a dezinformării online, însă rămâne articolul semnat de Cheng pe site-ul Orthomolecular.org, în care se vehiculează dozaje ieşite din comun. Conform celor relatate de Cheng, bătrâna pe care o numeşte „doamna N” ar fi consumat zilnic 10 grame de vitamina C sub formă de comprimate pe cale orală, iar fiica ei nu mai puţin de 20 grame pe zi, de asemenea pe cale orală. Aceasta înseamnă că ar fi consumat de 91 de ori doza zilnică recomandată, respectiv 182 de ori pentru fiica ei. Acest tratament medicamentos autoadministrat ar fi ţinut „familia N” la adăpost de infectarea cu temutul virus care a făcut ravagii între rezidenţii oraşului Wuhan şi ai provinciei Hubei din China.

Voci medicale cu autoritate au subliniat însă că ar fi imposibil pentru organismul uman să asimileze o asemenea cantitate de vitamina C (intestinele nu ar putea să o absoarbă pe toată), dar şi că nu există dovezi ştiinţifice care să ateste faptul că un dozaj mare vitamina C ar putea în sine să lupte cu virusul COVID-19. Un raport medical apărut cu o zi înainte (1 martie a.c.) în Jurnalul Chinez al Maladiilor Infecţioase, o publicaţie oficială a autorităţilor chinezeşti de stat, menţiona într-adevăr administrarea intravenoasă a vitaminei C, însă în doze de mult inferioare celor indicate de Richard Cheng (100-200 mg pe zi), pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus aflaţi în stare gravă. Administrarea vitaminei C acestor pacienţi era totuşi complementară altor tratamente, aşadar sugestia că doar vitamina C ar fi vindecat anumite cazuri este în cel mai bun caz o speculaţie nefondată pe dovezi medicale.

Pseudo-ştirea originală despre faptul că în China se practică administrarea de 12-24 grame (remarcaţi creşterea ad-hoc a gramajului faţă de versiunea lui Cheng), interpretată de Sputnik în cheie proprie, a fost preluată prin traducere mot-à-mot inclusiv în română de câteva site-uri obscure, dar şi în alte limbi: italiană, croată, olandeză. În anumite ţări de pe mapamond, ştirea neverificată că vitamina C ar ţine la respect coronavirusul i-a determinat pe unii cumpărători să golească rafturile farmaciilor de flacoanele şi foliile care conţineau tablete comprimate efervescente de vitamina C.

În unele versiuni ale acestei ştiri false, teoria vitaminei C victorioase în lupta cu noul coronavirus este întărită de aşa-numite cercetări clinice întreprinse de un doctor japonez, Atsuo Yanagisawa. Numele acestuia revine astfel în actualitate pentru prima oară după 2017, când era citată afirmaţia sa că vitamina C ar trata cu succes diverse forme de cancer. Se poate recunoaşte aici o tehnică de manipulare prin „croşetarea” unor elemente de poveste din trecut şi fără legătură cu cele actuale, doar pentru potenţarea impresiei generale de veridicitate. Ba mai mult, pentru a conferi o aură de credibilitate ideii că vitamina C ar fi leacul eficient pentru coronavirus, a fost creat un website intitulat WorldHealth.net menit să lase impresia că ar fi chiar interfaţa online a mai sus amintitei Organizaţii Mondiale a Sănătăţii.

Însă interpretarea Sputnik este mult mai perfidă decât simpla traducere a unui articol pur speculativ: autoarea Doina Crainic (probabil un alt nume fictiv cu care se semnează pe Sputnik) afirmă explicit că tratamentul pentru COVID-19 „s-a aflat”, numai că „nu se vrea cunoaşterea lui”. Propagandiştii intereselor Moscovei în România induc ideea că interese oculte ar ţine ascuns tratamentul atât de la îndemână al teribilei infecţii cu noul coronavirus. După principiul picăturii chinezeşti (nu de vitamina C), teoriile conspiraţioniste născocite de Sputnik sapă la temelia încrederii cetăţenilor în autorităţile naţionale şi mondiale abilitate să protejeze sănătatea publică. În oricare altă perioadă decât cea de pandemie, autorităţile sunt cele care trebuie să câştige încrederea cetăţenilor, dar în situaţia actuală şansele noastre ale tuturor de a supravieţui ar fi mai mari dacă am urma indicaţiile instituţiilor de stat.

Dacă în România s-a instituit de luni starea de urgenţă, poate ar fi util ca una dintre măsurile practice ar fi să abordeze frontal blocarea accesării de pe teritoriul ţării a surselor online care publică deliberat informaţie falsă cu scopul dezinformării.