VIDEO „Învingătorii“ războiului pensionarilor pe vacanţele gratis în Grecia, puse la bătaie de Primărie

La nicio săptămână de când Primăria Capitalei a anunţat organizarea unei tabere all-inclusive în Grecia pentru 1.000 de pensionari, biletele s-au epuizat. Vineri, 970 de pensionari se înscriseseră în tabăra tematică cultural-educativă „La pas prin tărâmul legendar al Greciei“.

Asta nu i-a împiedicat pe oameni să se strângă şi astăzi în faţa sediului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (DGASMB).

Cei mai mulţi stau cuminţi, puţini somnoroşi din cauza căldurii, în spatele gardurilor de fier amplasate de jandarmi. Aşteaptă să li se pronunţe numărul de înregistrare. Nu lipsesc însă vârstnicii ofuscaţi că n-au mai prins loc pe listă sau le lipseşte vreun document pentru depunerea dosarului. Chiar dacă funcţionarii de la DGASMB le-au transmis să plece acasă, ei încă rămân în zonă sperând că poate-poate vor primi şi ei excursia promisă de edilul Capitalei, Gabriela Firea.



„Mi s-ar fi potrivit mănuşă“



„Am venit şi săptămâna trecută, dar mi-au spus că sunt deja prea mulţi pe listă şi nu pot gestiona situaţia. Mi-au zis să revin, drept urmare iată-mă aici. Organizarea cam lasă de dorit. Suntem mulţi oameni care trebuie să stea afară în căldură şi-n gălăgie. Plus că trec şi maşini pe aici“, spune Gheorghe în vârstă de 66 de ani.



Şi nu este singurul nemulţumit de organizare. Alţi pensionari se plâng că nu se face o triere a participanţilor. „Ar fi trebuit să se facă o selecţie pentru că este o tabără educativă. Eu sunt cadru didactic ieşit la pensie şi mi s-ar fi potrivit mănuşă pentru activităţile culturale care se fac. Eu aş fi fost bună de aşa ceva. Dar uitaţi-vă în jur...“, atrage atenţia şi Marilena în vârstă de 61 de ani.

Femeia mai subliniază că nu i se pare corect faptul că ea nu s-a prezentat la înscrieri săptămâna trecută pentru că nu avea toate actele necesare pentru dosar, pe când cei care erau în aceeaşi situaţie, dar care totuşi s-au dus, au primit un bon. „Asta înseamnă că au prioritate în faţa mea. Nu e drept! Primăria a spus că trebuie să ai anumite acte pentru a te înscrie, însă cei care s-au dus au fost înscrişi chiar dacă aveau dosarele incomplete. Practic, ei au locul asigurat chiar dacă nu au respectat regulile, iar acum trebuie doar să aducă restul actelor.“



În schimb, pentru alţi pensionari este un lucru firesc să stea la coadă sau să vină de mai multe ori la DGASMB pentru a primi un loc în tabăra lui Firea.



„Sunt foarte mulţumită de organizare. E normal că am venit de două ori. E ca la medic. Vii de mai multe ori dacă îţi lipseşte documentul X sau Y“, crede Silvia (75 de ani).

„Miercuri şi joi, când am început înscrierile au fost prezente 970 de persoane. Astăzi s-a mai făcut o listă cu încă 400 de persoane care s-au prezentat la sediul nostru încă de la orele 05.00-06.00 dimineaţa. Aceşti oameni evident că au fost trecuţi pe o listă ca să ştim când a venit fiecare. Noi am putut să verificăm din cei 970 de aplicanţi doar 250, că nu am putut mai mult. Am stat joi până la ora 21.00 şi le-am promis că, începând din această dimineaţă, vom soluţiona dosarele şi pentru ceilalţi aplicanţi. Am pus în funcţionare încă un ghişeu (în total sunt două - n.r.) pentru a termina cât mai repede. Pentru astăzi încă nu avem nicio cifră a dosarelor soluţionate. Oricum, cele 1.000 de dosare vor fi validate până cel târziu marţi“, explică Alexandra Dobre, directorul Centrului pentru Seniori al Muncipiului Bucureşti.„Unii sunt foarte săraci şi n-au ieşit niciodată din ţară, în timp ce alţii aplică pentru că pur şi simplu este vorba de ceva gratuit. Oricum, acest program este o formă primitivă de a face un serviciu unui cetăţean. De ce? În urma implementării nu se va schimba cu nimic viaţa pensionarilor. Banii aceştia ar trebui alocaţi către servicii de care pot beneficia toţi cetăţenii pensionaţi, nu doar unii care au venit mai de dimineaţă la o coadă, după principiul «primul venit, primul servit». De ce nu investeşte în parcuri şi alte spaţii verzi, de ce nu investeşte în mijloace de transport în comun – care sunt preferate de vârstnici – sau în programe de sănătate şi consiliere psihologică? Sunt mulţi bătrâni care mor singuri în locuinţele lor din cauza bolilor specifice vârstei şi a depresiei“, a explicat fenomenul „tabere pentru seniori” sociologul George Butunoiu.