Valeriu Gheorghiţă: „Dacă legea certificatului verde pică în Parlament, nu vom ajunge la 70% rată de vaccinare până la sfârşitul anului”

„În următoarele 2 luni ar trebui să mai vaccinăm 4,8 milioane de persoane cu cel puţin o doză şi în acest fel să ajungem la aproximativ 12 milioane de persoane vaccinate. Sigur, cu cel puţin o doză, dar e important pentru că o persoană care a primit o doză îşi va compltea schema de vaccinare şi impactul valului 5 ar fi mult redus la nivel populaţional”, a explicat el, vineri seara, la Digi24.

Medicul spune însă că fără introducerea certificatului verde pentru anumite categorii profesionale e „puţin probabil” ca pragul de 70% să fie atins.

„Ieri au fost aproximativ 90.000 de persoane, azi doar 82.000. E o scădere importantă faţă de 111.000, cât am avut în zilele anterioare. Eu am transmis că printr-un efort la nivelul întregii societăţi putem depăşi rata de vaccinare de 70% până la finalul acestui an. Matematic ar presupune să avem cel puţin 80.000 de persoane noi care se vaccinează în fiecare zi”, a spus Gheorghiţă.

„Populaţia noastră nu e o populaţie care în mod normal se vaccinează. Nu e în comportamentul nostru această atitudine preventivă, şi anume să ne vaccinăm. În ţările vestice, în ţările nordice, populaţia se vaccinează în condiţii normale, e un lucru firesc să te vaccinezi. Când au introdus şi certificatul verde, de la acea fază de platou în care majoritatea ţărilor au început să stagneze, unii la 50%, 60%, 70%, procentul a ajuns la peste 80%, chiar 90% în anumite ţări”, a spus Gheorghiţă.

Întrebat dacă, în cazul în care legea privind certificatul verde pentru anumite caregorii profesionale pică în Parlament, va mai fi atins pragul de 70% rată de vaccinare până la sfârşitul anului, Gheorghiţă a răspuns: „Foarte probabil că nu şi foarte probabil că va fi greu să atingem această rată de acoperire în următoarele luni”.