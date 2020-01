Tragedia de la Spitalul Floreasca scoate la iveală castele de tip mafiot din Sănătate

Klaus Iohannis a făcut, joi, primele declaraţii despre tragedia de la Floreasca, afirmând că este un eveniment „catastrofal”. Preşedintele României susţine că este nevoie de o reformă în domeniul sănătăţii şi dă asigurări că acest lucru se va întâmpla.

„În primul rând este un eveniment catastrofal, trist, inadmisibil, dar el s-a produs regretabil. Ministerul a reacţionat ferm şi prompt. Reacţia a fost adecvată. Am auzit de acea scrisoare. O atitudine care este regretabilă şi ciudată şi sper că se datorează unei atitudini nefericite de moment. Nu aş comenta mai mult. Se vede cu atât mai mult că este nevoie de o reformă profundă şi în acest domeniu şi aceasta se va produce”, a spus Klaus Iohannis.

Încălcări elementare de procedură

Deputatul USR Emanuel Ungureanu, cel care a adus în atenţia publicului incidentul de la Spitalul Floreasca, a publicat mai multe fotografii din sala de operaţie în care chirurgul Mircea Beuran este surprins în apropierea pacientei arse fără echipamentul specific şi fără să se dezinfecteze. „Beuran a intrat în sală după ce pacienta a fost arsă de rezidentul lui lăsat nesupravegheat. Cum a intrat? Ca un nesimţit. Fără să se dezinfecteze, cu ceasul pe mână, cu echipamentul de pe secţie, într-un cuvânt "ca de pe stradă"! Aşa cum îl vedeţi, plin de microbi şi bacterii, a pus mâna pe bolnava arsă, a contaminat câmpul operator şi a participat la câteva manevre chirurgicale”, a scris Emanuel Ungureanu pe pagina sa de Facebook. Chirurgul Mircea Beuran urmează să fie audiat vineri dimineaţă, la Serviciul Omoruri al Poliţiei Capitalei, în ancheta privind pacienţii arşi în sala de operaţie la Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca, asta după ce miercuri au fost audiaţi ca martori mai mulţi medici rezidenţi şi asistenţi medicali.

Marţi, Corpul de control al ministrului Sănătăţii a făcut public concluziile anchetei în acest caz, susţinând că au fost comise mai multe erori în ceea ce priveşte modul de folosire a dezinfectantului în protocolul preoperator dar şi faptul că nu a existat un medic care să supreavegheze chirurgul rezident în timpul operaţiei. Mai mult, ministrul Sănătăţii Vitor Costache a susţinut că a fost identificat un al doilea caz în care un pacient a fost ars în sala de operaţii. În replică, Mircea Beuran a declarat că acuzaţiile care i se aduc sunt generale, fiind doar o înşiruire de articole care nu ar fi fost îndeplinite.

Sistemul medical, un sistem de castă

Odată cu ieşirea la lumină a acestui incident, prima decizie a Ministerului Sănătăţii a fost eliberarea din funcţia de şef al secţiei de chirurgie a lui Mircea Beuran, în contextul în care oficialii din minister au acuzat că nu au fost informaţi şi că s-a încercat muşamalizarea incidentului. Nu mai puţin de 25 de medici de la Spitalul Floreasca au anunţat că îşi întrerup activitatea în semn de solidaritate cu medicul Beuran, acuzând faptul că sunt luate decizii înaintea finalizării anchetei şi că astfel „este prejudiciată imaginea unor medici de prestigiu”.

„Reacţie este specifică castelor comuniste sau al unui sindicat al mafiei, şi arată cum în sistemul nostru medical plicul este cel care a ordonat ierarhiile. Întreg episodul ne arată mentalităţile bolnave care încă domină sistemul. Avem un şef care-şi pune parafa doar ca să creadă pacientul că în sala de operaţii a intrat marele profesor, creedându-i astfel o imagine de zeu. Iar în cazul unui eşec se dă vina pe altceva, Dumnezeu, aparatură, minister, oricine altcineva. Aşa cum am văzut şi acum, primul instinct a fost să se spună că nu s-a întâmplat şi apoi că e vorba de un incident minor. Unii medici nu au făcut decât să acopere acest tip de nereguli. Din păcate pentru ei, aici e vorba de un spital modern, cu toată aparatura modernă, e mai greu să dai vina pe o priză. Iar când avem dovada clară că mare le şef intră în sala de operaţii îmbrăcat ca pe stradă, şi ne spune că nu e nimic în neregulă, înseamnă că ne crede pe toţi cretini”, a declarat deputatul Emanuel Ungureanu, cel care a adus la lumină şi neregulile din jurul unei alte somităţi din lumea medicală, chirurgul Mihai Lucan.

„Oamenii aştia uită pentru cine fac profesia asta. Oricine greşeşte, iar acolo în mod clar a fost o eroare. Vorbim de o pacientă care a intrat în sala de operaţii şi a ieşit arsă de acolo. Dacă nu a avut vreo boală care s-o facă să explodeze, atunci undeva s-a greşit. Nu poţi să vii şi să spui că «din punct de vedere medical nu au fost greşeli». Nu am văzut scuze faţă de familia victimei, nu am văzut umilinţa că acolo a fost comisă o greşeală. Ceea ce dereanjează mai mult este această dorinţă de a se prezenta deasupra tuturor. Ei sunt mici zei, adevăraţi eroi, care nu comit niciodată erori”, este de părere sociologul Gelu Duminică.

Colegiul medicilor criticat pentru susţinerea chirurgului Beuran

Medicul chirurg Dan Grigorescu, şeful Secţiei de Chirurgie Plastică de la Spitalul Clinic Judeţean din Braşov, cel care a reuşit să amenajeze din donaţii private prima unitate funcţională pentru arşi, a criticat susţinerea pe care Colegiul Medicilor, şi preşeditnele instituţiei Gheorghe Borcea, i-a arătat-o lui Mircea Beuran îna cest caz. „Acum, după atâtea informaţii apărute în spaţiul public care au conturat (chiar dacă imperfect) existenţa unei asocieri greu de imaginat de erori şi acţiuni neconforme cu proceduri universal valabile, l-a mai auzit cineva pe domnul în cauză să mai zică ceva? L-a mai văzut cineva în spaţiul public să lase coada jos, spăşit, asemenea unui căţelandru schelălăind după ce primeşte un şut în bot de la cel pe care a încercat să-l muşte, deşi nu avea niciun motiv?", se întreabă Dan Grigorescu.

În 29 decembrie, la doar câteva zile când informaţiile despre acet eveniment ajungeau în presă, preşedintelui Colegiului Medicilor critica deschis atacurile la adresa lui Mircea Beuran. „Asistăm zilele acestea la un asalt mediatic indecent, neprofesionist şi neinformat la adresa unuia dintre colegii noştri cu un renume profesional (...) Mircea Beuran a ajuns în sala de operaţie, după ce evenimentul prejudiciabil a avut loc. Acolo găseşte o echipă traumatizată psihic de acest eveniment şi face exact ce trebuia să facă un şef în adevăratul sens al cuvântului, adică preia răspunderea asupra tuturor întâmplărilor legate de acel moment în care a fost implicată pacienta sa. Îi rog pe prietenii săi, pe foştii săi pacienţi să ia atitudine în apărarea lui”, se arată în comunicatul Colegiului de la acea dată.

Astăzi, după concluziile Corpului de control al ministerului şi informaţiile apărute în presă, şeful Colegiului, Gheorghe Borcea susţine că nu doreşte să-şi retragă poziţia din acest comunicat. „Cu siguranţă că susţin în continuare cele spuse acolo. Nu am făcut nicio judecată de valoare. Am dorit doar ca Mircea Beuran să nu fie judecat înainte de a fi cunoscute faptele. Am făcut un apel la foştii lui pacienţi să vină şi să spună că nu este monstrul pe care ni-l prezintă unii a fi acum”, a declarat acesta.