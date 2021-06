Prognoza COVID-19 la 1 septembrie: Numărul deceselor va scădea, dar ameninţarea SARS-CoV-2 rămâne

The institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) este un centru independent de cercetare a sănătăţii populaţiei de la Universitatea din Washington, care realizează proiecţii privind evoluţia pandemiei cu ajutorul unor modele matematice. Aceste calcule sunt adaptate zilnic pe baza datelor puse la dispoziţie de majoritatea statelor lumii.

Pentru a înţelege rezultatele, trebuie subliniat că specialiştii IHME folosesc trei scenarii în evaluările lor, care pornesc de la comportamentul populaţiei. În scenariul optimist, 95% din populaţie poartă măşti de protecţie. În scenariul curent, procesul de vaccinare creşte în următoarele trei luni, iar evoluţia epidemiologică rămâne în parametrii actuali. În scenariul pesimist, oamenii îşi vor relua obiceiurile de dinainte de pandemie.

Trei scenarii pentru toamnă

În toate cele trei scenarii prezentate de IHME, cifrele sunt în vizibilă scădere pentru România, la data de 1 septembrie 2021, cu unele variaţii.

Dacă toată lumea ar purta măşti de protecţie, România ar putea înregistra în prima lună de toamnă 68 de cazuri de COVID/zi şi 1,3 decese în 24 de ore.

Dacă epidemia evouează în parametrii actuali, România ar putea avea, la 1 septembrie, 434 de cazuri COVID/zi şi 6 decese în 24 de ore.

În cel mai pesimist scenariu – acela în care toată lumea se întoarce la obiceiurile de dinainte de pandemie –, România ar putea înregistra în toamnă 1.347 de cazuri COVID/zi şi peste 15 decese în 24 de ore.



Prognoza deceselor la 1 septembrie, conform IHME:

Prognoza cazurilor zilnice COVID-19:

Ultima zi fără decese direct legate de COVID-19 a fost 22 martie 2020, conform dr. Gabriel Diaconu. Grupul de Comunicare Strategică (GCS) raportase, totuşi, două decese în ziua respectivă: un pacient de 67 de ani care suferea de cancer în stadiu terminal şi unul de 74 de ani, cu „boală cronică preexistentă pentru care făcea dializă”. Statistic, ultima zi cu zero decese COVID-19 este 21 martie 2020, atât potrivit datelor GCS cât şi WorldOMeters.info.

Când va veni ziua cu zero decese

„Ziua Zero este ziua când, pentru prima dată de la data de 22 martie 2020, vom putea spune că, în ziua respectivă, niciun român nu a murit de COVID per ultimele 24 de ore. Acea zi nu este, din păcate, ziua când am putea spune că niciun român nu va mai muri, vreodată, de COVID. Dar este un prag psihologic important. Unul care anunţă o primăvară abstractă a sănătăţii”, scrie pe Facebook dr. Gabriel Diaconu, medic psihiatru.

Dr. Gabriel Diaconu este convins că vaccinarea a avut un rol-cheie în scăderea importantă a numărului de infectări zilnice şi, ca urmare, a numărului deceselor.

„Am obţinut asta strict pe cale vaccinală? Nu. Dar rapiditatea cu care a scăzut numărul infectărilor, lăsând la o parte croncănitul conspiraţioniştilor, nu poate fi pusă doar pe seama unei imunităţi de turmă dobândită natural. Există o corelaţie robustă, puternică şi cuantificabilă matematic între cele două fenomene. Vaccinarea a salvat mai multe vieţi de români, în ultimele patru luni, decât întreg efortul medicilor pe parcursul ultimului an”, spune medicul.

Dr. Gabriel Diaconu este de părere că, dincolo de bilanţul oficial al deceselor COVID, nu trebuie uitaţi nici cei care, din cauza presiunii la care a fost suspus sistemul medical, au murit de alte afecţiuni, deoarece nu au avut acces la servicii medicale.

„Şi mai există şi alţii care au murit din cauza îngreunării accesului la servicii medicale. Nu mai există o Zi pentru ei, doar finitudinea morţii. Ne trebuie, deci, dincolo de certitudinea matematică a sfârşitului pandemiei de COVID, şi o altfel de bornă stabilită. Borna de la care să însănătoşim sănătatea. Dacă pandemia a părut grea, sarcina a doua pare imposibilă”, mai scrie medicul psihiatru.