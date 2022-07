Alexandru Rafila: Nu cred, în niciun fel, şi e o convingere a mea, că vom mai ajunge în situaţia unui lockdown în România

Rafila a dezvăluit în timpul unei emisiuni, la Antena 3, că numărul cazurilor de COVID-19 nu o să scadă şi că se aşteaptă ca săptămâna viitoare să avem peste 10.000 de cazuri pe zi.

”Nu o să scadă, săptămâna trecută am avut aproape 45.000 de cazuri, adică 7.000 şi ceva de cazuri pe zi. Estimez că, în raportarea de săptămâna viitoare, pe care o vom face luni sau marţi, o să avem undeva în jur de 70.000 de cazuri înregistrate, adică o medie de 10.000 de cazuri pe zi”, a declarat Rafila.

În ceea ce priveşte un nou lockdown, ministrul a precizat că nu se va mai ajunge în aceeaşi situaţie.

”În Franţa au aproape 200.000 de cazuri pe zi şi singura restricţie este legată de utilizarea, în anumite spaţii închise şi transportul în comun, utilizarea măştii. Nu cred, în niciun fel, şi e o convingere a mea, că vom mai ajunge în situaţia unui lockdown în România, sau la restricţii care să limiteze activitatea economică şi socială. Aceste noi valuri COVID-19, care probabil vor mai continua cu o anumită intensitate, pe care nu avem de unde să o cunoaştem în momentul de faţă, vor fi valuri de infecţie respiratorie, de obicei banală, şi care nu va mai pune în pericol sistemul de sănătate, spitalele. Dar, ca să nu se întâmple lucrul ăsta, trebuie să lucrăm susţinut, pe viitor, să construim un sistem de asistenţă medicală ambulatorie, de bună calitate”, a precizat Rafila.

Noul val de COVID-19 afectează într-o mai mare proporţie copiii. Ministrul Sănătăţii a spus să din cei 600 de copii depistati cu COVID-19 şi care în prezent sunt internaţi în spitale, şase sunt la secţia ATI.

”Este o proporţie mai mare de copii. Dacă comparăm cifrele, avem cam 20 la sută persoane sub 18 ani. Ei reprezintă mai mult de 20 la sută din populaţie, deci nu putem să spunem că sunt mai multe în raport cu ponderea, dar, într-adevăr, ne aşteptăm ca în general tinerii, copiii să facă forme mai uşoarede boală. Lucrul acesta se întâmplă în mod obişnuit, dar sunt şi situaţii când e nevoie de spitalizare. Sigur că aceste criterii de spitalizare, pentru copii, mai ales, ar trebui să fie luate în considerare, respectiv internarea, care sunt fie foarte mici, copii, zero- un an care de exemplu pot avea şi un sindrom digerstiv şi se deshidratează sau copii care au pneumonie, care ar trebui să fie spitalizaţi. Sigur că de multe ori, părinţii sunt îngrijoraţi şi doresc să existe o protecţie cât mai mare pentru copiii lor. Evident că un părinte care vrea neapărat să îşi interneze copilul, beneficiază de asistenţă medicală spitalicească”, a declarat Rafila.