Ambii miniştri de la Educaţie, Anisie şi Cîmpeanu n-au fost în stare să schimbe planurile cadru şi programele şcolare. Ce pretenţii să mai ai la alte reforme, mai grele?

Florin Cîţu explică de ce nu s-au făcut reforme

Rămâne ca explicaţie fundamentală declaraţia lui Cîţu:

„Am spus că vom face reforma salarizării, în care să legăm venitul de performanţă. Nu am făcut-o pentru că ne era teamă că vom pierde electoral. Reforma companiilor de stat – nici acolo n-am putut să facem, că ne era teamă că vom pierde electoral. Subvenţii, pomeni electorale, pe toate le-am păstrat, le-am crescut. De ce? Ne era teamă că pierdem electoral. A venit şi votul. Noi am pierdut electoral, pentru că am pierdut electoratul de dreapta. Ceilalţi şi-au păstrat electoratul”. „Să intri în competiţie cu PSD pe populisme e o competiţie pe care o pierzi de la început”.

Aşa cum stau acum lucrurile acum, Orban va câştiga şefia PNL la congresul din septembrie. Pentru că delegaţii la congres, crema clientelei politice, ştiu că Orban „îşi respectă întotdeauna cuvântul dat”. Adică îi răsplăteşte cu funcţii grase în stat, cu contracte cu statul, exact după modelul PSD. Nicio deosebire.

Cîţu sfidează de pe acum forurile statutare de conducere ale PNL şi pe şefii partidelor din coaliţie. I-a „informat” despre decizia de remaniere a lui Nazare. S-a autopropus interimar la Finanţe, ca şi cum ar conduce ţara de unul singur. Tot singur va face rectificarea bugetară şi, eventual, va remania şi alţi miniştri. Să spere că va obţine voturi la congres, cu o atitudine de sfidare a partidului, e o dovada că nu are instinct politic.

Un coleg de facebook i-a facut o caracterizare foarte bună, pe care o reiau: „Cîţu e atât de slab ca om politic, a demonstrat atâta laşitate, narcisism şi autoritarism găunos, încât mi se pare din start că dacă câştigă va fi doar o marionetă, din cel mai prost soi, adică din cei care sunt păpuşi fără ştiinţa lor”.

Curios, dar Iohannis a intrat in jocul acesta.

Dacă pierde alegerile pentru şefia PNL, Florin Cîţu va demisiona din funcţia de premier. Ciocniri cu Orban are şi acum, cât acesta încă n-a fost validat ca şef al PNL. După alegere, Orban va dori pentru el funcţia de premier, şi Iohannis nu are ce face. PNL dă premierul conform acordului din coaliţia de guvernare.

În consecinţă, următorii trei ani de guvernare PNL vor semăna exact cu ultimul un an şi jumătate. Iohannis, aflat sub sindromul Hybris, blochează reforma în educaţie pentru propria iluzorie reformă, Orban face ce a învăţat de la Iiescu, Năstase, Tariceanu, Geoană şi Dragnea. Adică nicio reformă care implică pierderi electorale.

În anul electoral 2024, electoratul de dreapta va spune, ca de atâtea ori în trecut: nu avem cu cine vota. Nu mai vrem răul cel mai mic. Şi are dreptate. Cu teoria răului cel mai mic am ajuns unde suntem. Ultimii din Europa la testele PISA, avem un grad de îndatorare de 60% din PIB şi un deficit bugetar de 10% din PIB.

În aceste condiţii, PSD-AUR va câştiga alegerile parlamentare en fanfare. Să nu se mire nimeni dacă Diana Şoşoacă va ajunge ministrul Justiţiei, George Simion ministru la Interne, iar Ciolacu premierul României!

Şi totuşi. USR PLUS ar putea împiedica acest scenariu sumbru

USR PLUS e parte a guvernării. Eşecul guvernării Iohannis-PNL îi va afecta total şi pe ei. Vor plăti oalele (politice) sparte de Iohannis şi Orban, pentru că şi electoratul lor îi va judeca pentru eşecul guvernării de dreapta.

Barna şi Cioloş sunt conştienţi de faptul că acum nu se fac reforme.

Dan Barna: „Când tragem linie vedem că sunt foarte puţine lucruri de pus pe masă”, „În coaliţie se mimează reformele” şi „de pomană se face un balet săptămânal”.

Dacian Cioloş: „Cei care observă că nu s-a făcut reformă au dreptate”.



Ce poate face USR PLUS? După congresul lor din octombrie, USR PLUS ar trebui să condiţioneze participarea în continuare la guvernare de realizarea unor reforme importante, până la 1 ianuarie 2022. Nu se fac acele reforme, să părăsească guvernarea şi să-i lase pe Iohannis şi PNL să se descurce. Cum? Îi priveşte.

Singura şansă pentru alegerile din 2024 este ca USR PLUS să-şi păstreze intactă alura de partid reformator. Pentru a atrage electoratul de dreapta, ca singurul partid care mai poate salva ceva din reformele atât de aşteptate. Şi să salveze ţara de venirea la putere a perechii PSD-AUR.

Sigur, există şi alte metode şi tehnici de presiune. Cu singurul ministru reformator, Cătălin Drulă, USR PLUS poate revendica şi alte poziţii în guvernare, cu alţi miniştri, începând din ianuarie 2022.

Scenariul sumbru prezentat este foarte aprope de împlinire. Doar mutări spectaculoase ale USR PLUS pot împiedica acest scenariu.