Tăriceanu, despre protestul din Parlament: Aceste manifestări sunt de tip fascist. Aşa a început fascismul şi totalitarismul în Europa

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a criticat dur protestul spotan de pe holul Parlamentului, numind acţiunea drept „manifestare fascistă”.

„Asta este o reflectare clară a mentalităţii politice pe care un partid, USR, o are despre modul în care lupta politică se duce în democraţie. Aceste manifestări sunt de tip fascist. Aşa a început fascismul şi totalitarismul în Europa, şi comuniştii, după război, prin violenţă, ca să acapareze puterea. Ei bine, atâta timp cât eu sunt preşedinte al Senatului, eu nu permit să închid ochii, să mă fac că nu văd şi să tolerez astfel de atitudini”, a spus Tăriceanu referitor la protestul care a avut miercuri loc în Palatul Parlamentului.

Liderul ALDE a susţinut că ceea ce s-a întâmplat astăzi îi aduce aminte de anul 1990, când organizaţiile de tineret din PNL şi PNŢCD au solicitat să se vadă cu noua conducere a puterii instalate atunci, iar în Piaţa Victoriei au fost aşteptaţi de contramanifestanţii FSN.

„USR ne-a obişnuit cu bannere în plen şi aşa mai departe. Ce s-a întâmplat afară, vă spun sincer, am retrăit pentru câteva minute ziua de 28 ianuarie 1990, când, la iniţiativa organizaţiilor de tinteret ale partidelor istorice - PNL şi PNŢ - am solicitat să avem o întâlnire cu reprezentanţii noii puteri instalate la Bucureşti după căderea comunismului. Mergeam la Guverm şi în Piaţa Victoriei, în faţa Guvernului, care şi astăzi este loc de manifestaţii publice, ne aşteptau contramanifestaţii organizate de FSN cu muncitori aduşi de la IMGB şi alte unităţi reprezentative ale României socialiste şi exact aceeaşi atmosferă de agresivitate dusă la extrem, de intoleranţă pe care am văzut-o atunci am reîntâlnit-o astăzi, promovată de USR şi de simpatizanţii sau membrii pe care i-au adus astăzi în Parlament”, a spus el.

Totodată, Tăriceanu a afirmat că nici în Ucraina, unde parlamentarii se bat în plen, nu a văzut aşa ceva, iar USR vrea să doboare astfel “noi recorduri triste pentru democraţie”.

„Eu n-am crezut că în Parlament voi asista, eu cred că suntem caz unic, nici în Ucraina, unde se iau la bătaie în şedinţa de plen, nu am văzut aşa ceva, USR văd că vrea să doboare noi şi noi recorduri triste pentru democraţia românească. Dacă ei aşa cred că se duce disputa Parlamentară, atunci, alte comentarii partcit sunt de prisos”, a continuat liderul Senatului.

Întrebat cum comentează afirmaţiile secretarului general al PSD, Marian Neacşu, şi ale ministrului de Interne, Carmen Dan, potrivit cărora manifestanţii din Parlament trebuiau luaţi cu duba, el a replicat: “Nu ştiu dacă vi se pare normal să asistăm la astfel de manifestări care parctic au alunecta înspre agresiune fizică şi la adresa mea, şi la adresa primului-ministru şi a celorlalţi care eram acolo. Cred că aşa ceva nu este normal. Probabil că acest subiect îl vom discuta la Senat în cadrul Biroului permanent, cu liderii de grup, în Cameră bănuiesc că vor face acelaşi lucru, ca pe viitor astfel de situaţii să fie evitate”.

Preşedintele Senatului a explicat că protestul de astăzi reprezintă o preocupare a străzii şi anunţă că vor fi introduse prevederi care să nu mai permită astfel de acţiuni.

„Preocupări specifice străzii dacă vor să le importe în Parlament, eu vă spun că, în calitate de preşedinte al Senatului, nu putem să transformăm Parlamentul din loc de dezbatere în loc de bătălie fizică. Să îl transformăm în rig de box, cum văd că unii îşi imaginează că trebuie să fie. (…) O să introducem prevederi în regulament care să sperăm că o să permită o revenire la normalitate”, a mai afirmat Călin Popescu Tăriceanu.

Câţiva protestatari #rezist s-au aflat pe holul de la plenul reunit al Parlamentului în timpul discursului premierului Viorica Dăncilă, strigând ”Justiţie, nu corupţie!”, ”Cuib de hoţi şi de mafioţi”, ”Dragnea nu uita, asta nu e ţara ta”. În acelaşi timp, s-au adunat protestatari şi în faţa Parlamentului, în Parcul Izvor, iar din boxe se auzea ”Imnul golanilor” din iunie 1990. Agenţii de pază din Palatul Parlamentului au vrut să îi evacueze pe protestatari şi au susţinut că ar fi fost invitaţi de parlamentarii USR. Protestatarii s-au aşezat pe jos pentru a nu fi evacuaţi.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, şi premierul Viorica Dăncilă au ieşit din sala plenului reunit protejaţi de agenţii de pază, care au făcut un cordon pentru ca protestatarii să nu ajungă în preajma celor doi. Dragnea nu a vrut să discute nici cu jurnaliştii.

„În orice ţară civilizată ar trebui să vină să îi ia cu dubele”, a spus secretarul general al PSD, Marian Neacşu, la intrarea în biroul lui Dragnea.