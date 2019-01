Rezist îl atacă pe Dacian Cioloş: Tu, Dacian Cioloş, nu eşti un om nou. Jos labele de pe România!

„Am tăcut când «gurile rele» spuneau că Dacian e fiu de miliţian, la fel ca Dragnea. Am tăcut când «gurile rele» spuneau că Dacian a fost membru Vatra Românească, organizaţiei a cărei apariţie a fost facilitată de foşti ofiţeri ai Securităţii. Am tăcut când «gurile rele» spuneau că Dacian a lucrat întreaga lui carieră exclusiv la stat, încă din 1994. Am tăcut când Dacian s-a apucat să facâ pe gentelmanul cu o vită arogantă care îl îgnoră pe Preşedintele României votat de peste 6 milioane de români. Am tăcut pentru că în jurul RO100 şi MRÎ s-au strâns nişte oameni aparent valoroşi, cu principii sănătoase, oameni care pot schimba România în bine. Oameni noi. Am tăcut pentru că nu ne plac tătucii şi nu avem încredere în partidele conduse de tătuci, aşa cum sunt PSD, ALDE şi UDMR“, se arată într-un mesaj al Rezist.

În continuare, fostului premier i se reproşează că nu face parte din categoria oamenilor noi în politică. „Dar, Daciane, când spui că "sigur se poate 'demonstra' că există cel puţin o legătură între oricare dintre noi şi Securitate" noi îţi spunem să mai tai dracului din ele că întreaga ta viaţă, activitate şi carieră reprezintă o serie lungă de astfel de "demonstraţii". Uite, Daciene, ăsta din captură e omul cu care te-ai asociat! Ce coincidenţă naşpa să te asociezi cu o beizadea, cu fiul unui torţionar de miliţie, cu unul care la începutul anilor 2000 îşi permitea să se plimbe cu un SUV de top şi care dacă făcea accident îl chema pe tăticu' să muşamalizeze. Tu, Dacian Cioloş, nu eşti un om nou.

Facem o greşeală? Poate că da, poate că nu. Şi in război erau cazuri în care medicii preferau să salveze o viaţă amputând un picior sau o mână chiar dacă nu erau siguri 100% că e necesar. Ce e însă 100% necesar pentru România e ca toţi ăştia care aveţi sau aţi avut legături cu PCR, comuniştii, securitatea, miliţia, torţionarii, turnătorii să vă daţi în spate din administraţia publică şi din politică. TOŢI! Faceţi ce vreţi voi în mediul privat. Jos labele de pe România, nu vă mai tolerăm şi nu vă mai înghiţim indiferent de culoare politică pe care o reprezentaţi. Nu ne mai prostiţi cu securişti buni şi securişti răi, cum vă prindem, cum vă ardem. Speranţa noastră e ca PLUS să aibă puterea să treacă peste acest incident nefericit şi să aibă înţelepciunea pe viitor să dea la o parte orice membru care se va dovedi că e compromis, indiferent de cât de dureroasă va fi despărţirea“, se mai arată în mesaj.