 Donald Trump insistă asupra „dreptului” de a candida pentru un al treilea mandat de președinte al SUA | adevarul.ro
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Donald Trump insistă asupra „dreptului” de a candida pentru un al treilea mandat de președinte al SUA

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Donald Trump a declarat că „are dreptul să candideze din nou” pentru un al treilea mandat la președinția Statelor Unite, reluând o afirmație pe care a mai făcut-o de mai multe ori, pe subiectul unei noi candidaturi prezidențiale, chiar dacă acest lucru este neconstituțional.

Donald Trump
Donald Trump, președintele SUA Foto: Profimedia

„Nu știu cine va fi următorul președinte și cred că legea spune, deși nu sunt 100% sigur, dar cred că legea spune că nu am voie să candidez din nou,” a spus Trump în cadrul unui miting electoral organizat în Sioux City, Iowa.

Ulterior, Trump a părut să recunoască faptul că al 22-lea amendament al Constituției SUA interzice președinților să candideze pentru un al treilea mandat, dar apoi a reluat acuzațiile la adresa democraților care i-au „furat” alegerile prezidențiale din 2020, pierdute în fața lui Joe Biden, scrie The Guardian.

„Ei bine, un lucru este diferit: ne-au înșelat la al doilea mandat, pentru că l-am câștigat de trei ori. Deci cred că am dreptul să candidez din nou,” a spus Trump, râzând. „Cred că am dreptul să candidez din nou, pentru că m-au înșelat,” a adăugat Trump zâmbind, stârnind aplauze din partea mulțimii.

În octombrie 2025, Trump le-a spus reporterilor că „i-ar plăcea foarte mult” să candideze pentru un al treilea mandat. La un miting din Texas, în februarie, președintele a spus mulțimii: „Poate ar trebui să mai candidez un mandat”, susținând că are „dreptul” să îl obțină.

Anul trecut, magazinul Trump a început să vândă șepci „Trump 2028”. Președintele SUA a mers chiar până la a purta una în timpul cinei corespondenților de la Casa Albă din iulie.

Mike Johnson, președintele Camerei Reprezentanților, a declarat reporterilor anul trecut că Trump „se distrează cu asta, jucându-i pe democrați” cu pretenții de al treilea mandat. Johnson a spus că nu vede o modalitate de a modifica constituția pentru a-i permite lui Trump să candideze din nou.

Însă, oponenții și-au exprimat îngrijorarea că Trump vorbește serios.

Însuși Trump a recunoscut restricțiile impuse de Constituția SUA.

Chiar și în timpul mitingului de joi seară, el a spus: „Am studiat această expresie o veșnicie. Din păcate, este destul de concisă. Nu există prea mult spațiu de manevră. Spune ceva de genul «sub nicio formă și din niciun motiv nu te vei gândi să candidezi la președinție dacă ai avea...»”.

Președintele și-a îndemnat susținătorii să voteze ca și cum ar fi el pe buletinul de vot la alegerile intermediare din SUA din noiembrie, pentru a-i ajuta pe republicani să obțină mai multe locuri. Impactul acestei strategii neconvenționale rămâne de văzut, deoarece ratele de aprobare ale lui Trump scad la noi minime.

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