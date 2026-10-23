Un fost subaltern al Dianei Buzoianu la Mediu, numit consilier de stat la Cancelaria prim-ministrului Luca Niculescu

Alexandru Avram, secretar general la Ministerul Mediului, a fost numit în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului.

Alexandru Avram, numit secretar de stat Foto: Facebook

Decizia de numire a fost semnată vineri de premierul Luca Niculescu.

„Începând cu data de 2 noiembrie, domnul Alexandru Avram se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului”, se arată în documentul publicat în Monitorul Oficial.

Acesta deţine funcţia de secretar general al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. El a cerut eliberarea din această calitate, începând cu 2 noiembrie, scrie Agerpres.

„La data de 2 noiembrie, încetează exercitarea, cu caracter temporar, la cerere, de către domnul Alexandru Avram a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. Domnul Alexandru Avram predă lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu în termen de 3 zile”, se precizează într-o decizie semnată de premierul Luca Niculescu şi publicată vineri în Monitorul Oficial.

Avram a ajuns Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pe data de 25 octombrie 2023. Înainte a lucrat ca director general în Ministerul Educației, unde a fost responsabil cu implementarea proiectului „România Educată, apoi ca director executiv în primăria municipiului Timișoara, respectiv în Consiliul Județean Timiș, iar între 2017 și 2020 a ocupat funcția de consilier în Administrația Prezidențială, fiind detașat de la Institutul Național de Administrație.