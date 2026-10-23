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Cea mai longevivă stewardesă din lume se pensionează după 63 de ani de zbor

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Cea mai longevivă însoțitoare de bord are 83 de ani și se pensionează după 63 de ani de zbor. Povestea ei va rămâne în istoria aviației comerciale.

Carol Fair
Carol Fair are 83 de ani Foto: X

O însoțitoare de bord în vârstă de 83 de ani se pregătește să se retragă din activitate, după o carieră de 63 de ani și jumătate în aviație. Carol Fair, angajată a American Airlines, va efectua luni, 26 octombrie, ultimul său zbor, încheind o carieră care a transformat-o într-un reper pentru colegii săi.

Carol Fair va zbura cu aeronava American Airlines pe ruta Londra – Charlotte, în Statele Unite, aceeași legătură aeriană pe care a inaugurat-o în 1987. Odată cu retragerea sa, ea va pierde primul loc în clasamentul vechimii angajaților companiei, care are aproximativ 30.000 de însoțitori de bord, scrie Mediafax.

„E timpul. M-am bucurat de fiecare minut. Am ieșit prima din 30.000. Nu poți ajunge mai sus, așa că aș putea la fel de bine să mă pensionez”, a declarat Carol Fair, potrivit presei americane.

Cariera de însoțitoare de zbor a început în 1963

Carol Fair și-a început activitatea de însoțitoare de zbor în 1963, la compania aeriană Piedmont Airlines, cu aproximativ 20 de ani înainte de a participa la deschiderea rutei dintre Charlotte și Londra.

Primul zbor pe această rută a avut loc pe 15 iunie 1987 și a reprezentat un moment important atât pentru cariera sa, cât și pentru dezvoltarea aeroportului din Charlotte, care avea să devină unul dintre cele mai importante noduri aeriene din Statele Unite.

Pentru Fair, trecerea la aeronave de capacitate mai mare a fost o experiență memorabilă. Ea a povestit că a fost atât de entuziasmată înaintea zborului inaugural, încât nu a putut dormi în noaptea precedentă.

„Eram atât de entuziasmată încât nu am dormit cu o noapte înainte. Am trecut de la un DC-3 la un 767. Am crezut că am murit și am ajuns în rai”, și-a amintit aceasta.În prezent, American Airlines operează trei zboruri zilnice către Londra din Charlotte, un oraș care a devenit un important centru al transportului aerian american.

O carieră recunoscută în aviație

De-a lungul deceniilor petrecute în aviație, Carol Fair a primit numeroase distincții pentru activitatea sa. Ea a fost inclusă în Hall of Fame-ul Aviației din Carolina de Nord și Tennessee, precum și în Hall of Fame-ul Transporturilor din Carolina de Nord, în 2008.

Fair s-a remarcat și prin susținerea drepturilor însoțitoarelor de bord, dar și prin promovarea istoriei companiei Piedmont Airlines, cunoscută pentru serviciile sale și pentru legătura cu sudul Statelor Unite.

Retragerea sa va fi marcată printr-un salut cu jeturi de apă, un gest simbolic folosit în industria aviatică pentru a celebra zborurile speciale. Deși este asociat mai ales cu ultimele curse ale piloților, acest tip de omagiu este mult mai rar acordat membrilor echipajului de cabină.

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