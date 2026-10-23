24 octombrie: 80 de la nașterea Andei Călugăreanu, artistă de un talent uriaș, dar cu un destin tragic

Pe 24 octombrie 1946 s-a născut artista Anda Călugăreanu. Tot pe 24 octombrie s-a născut alte două actrițe, Draga Olteanu Matei și Magda Catone.

Anda Călugăreanu, actriță Foto: Cinemagia

1917: a început Revoluția din Octombrie

La 25 octombrie 1917 (stil vechi), bolșevicii au preluat puterea cu forța de la guvernul lui Kerenski, și care a inaugurat a doua fază a Revoluției Ruse din 1917.

Lovitura de stat a fost organizată de bolșevici sub conducerea lui Vladimir Ilici Lenin și este considerată a fi prima revoluție comunistă din secolul al XX-lea.

1931: Al Capone a fost condamnat la 11 ani închisoare pentru evaziune fiscală

Al Capone a dominat lumea interlopă din Chicago, ajungând conducătorul unei mari rețele de crimă organizată („Chicago Outfit”), obținându-și veniturile din afaceri de jocuri de noroc ilegale, din rețele de bordeluri, iar în anii regimului Prohibiției în SUA, din trafic ilegal de băuturi alcoolice, la care se adăuga extorcarea de bani sub forma taxelor de protecție.

Până astăzi numele său se leagă de noțiunea de spălare a banilor, Al Capone camuflându-și sursele încasărilor sale, prin unele afaceri aparent banale ca spălătorii, vânzare de mobilă veche și antichități etc, pe care le prezenta ca fiind ocupația sa oficială.

Al Capone Foto: Arhivă

Cariera sa de gangster s-a încheiat de fapt în 1931 când guvernul federal a reușit să-l condamne pentru evaziune fiscală. A petrecut în continuare mai mulți ani în închisori, între care vestita Alcatraz, unde a fost închis în detenția sa cea mai lungă.

Ultimii ani ai vieții i-a petrecut în Florida, bolnav de neurosifilis. A murit în urma unui accident vascular cerebral, la vârsta de 48 ani.

1933: S-a născut Draga Olteanu-Matei, actriță română

Actriţa Draga Olteanu Matei, memorabilă în teatrul şi filmul românesc, iubită de public şi respectată de colegi, s-a născut la Bucureşti, la 24 octombrie 1933. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” în 1956.

În septembrie, acelaşi an, a debutat în piesa „Ziariştii” de Alexandru Mirodan. În perioada 1957-1990, a jucat pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti.

În teatru, a jucat în „Coana Chiriţa” după Alecsandri, pentru care a scris şi scenarii de film („Coana Chiriţa” -1986 şi „Chiriţa în Iaşi” - 1987), „Gaiţele” de Kiriţescu, „Căruţa cu paie” de Mircea Ştefănescu, „Hagi Tudose” de Barbu Ştefănescu Delavrancea, „Domnişoara Nastasia” de G. M. Zamfirescu, „Pisica în noaptea de Anul Nou” de D. R. Popescu şi „Autorul e în sală” de Ion Băieşu.

A jucat în „Azilul de noapte” de Maxim Gorki şi în „Crimă pentru pământ”, o dramatizare după romanul cu acelaşi nume al lui Dinu Săraru, pe scena Teatrului Naţional Bucureşti.

Draga Olteanu Matei a debutat în lungmetrajul „Blanca” (1955), regizat de Mihai Iacob şi Constantin Neagu, alături de Amza Pellea şi Silvia Popovici.

A jucat în 90 de producţii cinematografice. I-a avut parteneri pe Dem Rădulescu în „Astă seară dansăm în familie” (1972), pe Marin Moraru şi Emil Hossu în „Toamna Bobocilor” (1975), pe Amza Pelea în „Nea Mărin miliardar” (1978). Inegalabilă a fost în "Patima" (1975), "Ilustrate cu flori de câmp" (1975), „Buletin de Bucureşti” (1982) şi „Căsătorie cu repetiţie” (1985).

Pentru rolul din „Faimosul Paparazzo” (1999) a fost recompensată cu Premiul Uniunii Cineaştilor din România.

După pensionarea sa din Teatrul Naţional, s-a retras la Piatra Neamţ, unde a înfiinţat în colaborare cu Casa de Cultură a Sindicatelor, compania teatrală „Teatrul Vostru”. Draga Olteanu Matei a pus în scenă între altele, spectacolele „Visul unei nopţi de iarnă” de Tudor Muşatescu şi „Omul care a văzut moartea” de Victor Eftimiu.

1945: Înființarea Organizației Națiunilor Unite

La 24 octombrie 1945, Carta Organizației Națiunilor Unite a intrat oficial în vigoare, după ratificarea de către cele cinci puteri permanente ale viitorului Consiliu de Securitate (SUA, URSS, Marea Britanie, Franța și China) și majoritatea statelor semnatare. Documentul fusese semnat inițial la 26 iunie 1945, la San Francisco, în urma conferinței internaționale dedicate noii structuri postbelice.

Drapelul ONU Foto: Shutterstock

ONU a fost creată pentru prevenirea conflictelor, cooperare internațională și protejarea păcii, înlocuind Liga Națiunilor, care eșuase înainte de și în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Primele organisme funcționale au inclus Adunarea Generală, Consiliul de Securitate, Secretariatul și Curtea Internațională de Justiție. În deceniile următoare, organizația a devenit principala platformă diplomatică globală.

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1946: S-a născut Anda Călugăreanu, actriță și interpretă română de muzică ușoară și folk

Anda Călugăreanu a fost o artistă curajoasă, care a renunţat la succesul asigurat de muzica uşoară pentru a face folk. Statura minionă, personalitatea fâşneaţă, tunsoarea à la française şi încrâncenarea i-au adus porecla de Gavroche. Un Gavroche feminin care a strâns din dinţi şi le-a dovedit comuniştilor că vocea ei contează.

Pentru Anda Călugăreanu orice sfârşit de drum însemna un nou început: a lansat şlagăre şi piese folk, a făcut schițe, a jucat în spectacole de teatru, a prezentat emisiuni. Nu s-a temut niciodată să o ia de la capăt. Când ea nu a mai fost, Moţul Pittiş, prietenul şi partenerul ei de scenă, a rezumat oftând: „Blestemul vieţii ei: întotdeauna a luat lucrurile de la capăt“.

Anda Călugăreanu Foto: Arhivă

Muzica a purtat-o prin festivaluri, turnee şi i-a adus numeroase premii. După ce a cucerit publicul la Cerbul de Aur şi la Mamaia, solista s-a îndreptat şi către alte zări. În 1968, se întoarce cu marele premiu de la Festivalul Prieteniei din Berlin şi de la Festivalul Polbit din Budapesta, precum şi cu premiul al III-lea de la Festivalul Mondial al Tineretului şi Studenţilor din Sofia.

Anda Călugăreanu a cântat şi a iubit în acelaşi fel: cu patimă. S-a căsătorit pentru prima dată cu actorul Dan Tufaru, cu care împărţea scena. În 1977 se naşte Ioana, fiica lor şi singurul copil al Andei. Cu toate că părea relaţia perfectă, povestea lor a avut un final dureros pentru artistă: la aproape doi ani de la naşterea fetei, Tufaru îşi părăseşte familia pentru actriţa Vasilica Tastaman.

Spre finalul anilor ’80, Anda s-a recăsătorit cu economistul Alexandru Medeleanu, care a susţinut-o şi a iubit-o până în ultima clipă. Părea că viaţa îi pregătise un scenariu mai bun: îşi găsise un om alături de care avea sufletul împăcat, iar lumea divertismenului o răsfăţa cu noi şi noi proiecte.

Însă, în martie 1992, la întoarcerea dintr-un turneu în Israel, Anda se simte rău şi ajunge la spital. După mai multe analize descoperă că are probleme grave la plămâni şi pleacă pentru mai multe investigaţii în Grecia. Află că are cancer. Se întoarce în ţară şi cere ajutorul medicului Carol Przybilla, cel despre care se ştia că îl vindecase pe Ceauşescu de cancer de prostată.

În zadar. Medicina n-a putut face minuni. Pe 15 august 1992, la 45 de ani, Anda Călugăreanu a murit. Vestea a fost dată de pe scena Festivalului de la Mamaia de Ştefan Bănică Jr. O ultimă dorinţă a avut, încredinţată soţului ei: „Tati, fă în aşa fel ca, după moartea mea, lumea să nu mă uite“. Funeraliile ei au fost comparate cu ale Mariei Tănase.

1958: S-a născut Magda Catone, actriță română

Magdalena-Marta Catone a absolvit Academia de Artă Teatrală și Cinematografică din București în anul 1982, la clasa profesorilor Amza Pellea și Ion Cojar. După terminarea facultății a fost repartizată la Petroșani, la Teatrul de Stat, acolo unde îl cunoaște pe soțul său de mai târziu, Șerban Ionescu, actor de teatru și film, la rândul lui. Au împreună un băiat, Carol.

Magda catone Foto: Facebook

18 octombrie: Două decenii de când alpinistul român Ticu Lăcătușu a doborât recordul mondial: a escaladat cel mai înalt vârf din Himalaya

Și-a făcut debutul în film în anul 1981, când încă era în facultate, cu pelicula lui Lucian Pintilie, "De ce trag clopotele Mitică?".

Printre premiile câștigate se numără Premiul de interpretare la Festivalul de teatru de la Brașov din 1983 și Premiul special al juriului la Festivalul de Teatru de la Costinești din 1984.

1999: Primul transplant de inimă din România

La Spitalul de Urgenţă Floreasca, din Bucureşti, a avut loc primul transplant de inimă din România, după 31 de ani de la premiera profesorului Christian Bernard, într–un spital din Africa de Sud, în 1968. Intervenţia a început la 20,30 şi a durat 4 ore. Echipa de medici a fost condusă de dr. Şerban Brădişteanu .

2008 – „Vinerea sângeroasă” pe bursele mondiale

La 24 octombrie 2008, în contextul crizei financiare globale declanșate în 2007–2008, bursele din Asia, Europa și America de Nord au înregistrat scăderi bruște, apropiate de 10% pentru mulți indici majori. Ziua a devenit cunoscută informal drept „Vinerea sângeroasă”, fiind una dintre cele mai grave corecții bursiere simultane din istoria modernă. Indicii precum Nikkei 225, FTSE 100, DAX, CAC 40 și Dow Jones au înregistrat pierderi masive.

Evenimentul a fost legat de prăbușirea sistemului bancar global, falimentul Lehman Brothers în septembrie 2008, criza creditelor ipotecare subprime din SUA și lipsa lichidităților. Scăderile au accelerat intervențiile guvernamentale și ale băncilor centrale: planuri de salvare, naționalizări parțiale și politici monetare neconvenționale. Ziua a marcat agravarea unei recesiuni globale care a continuat în 2009.