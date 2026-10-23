Comercianții au furat startul la Black Friday în 2026, mizând chiar pe scăderea puterii de cumpărare. Românii vânează reduceri până și la hârtie igienică

Pentru majoritatea românilor, a căror putere de cumpărare este în cădere liberă, reducerile au devenit un motiv serios să scoată cardul din portofel. Comercianții au mirosit ocazia și anul acesta au dat startul mai devreme la Black Friday.

În 2026, Black Friday a început mai devreme. Foto: Asociatia Respo

În 2026, campaniile de Black Friday au început mai devreme decât în anii trecuți. Unele magazine au început deja să scadă prețurile, iar comercianții online pregătesc noi oferte pentru zilele următoare. Într-un an cu scumpiri și cu o scădere accentuată a puterii de cumpărare pentru cei mai mulţi dintre români, magazinele mizează pe clienții care așteaptă reducerile ca să-și cumpere cele necesare fără să cheltuiască la fel de mult.

Ce cumpără românii

Interesul pentru Black Friday este cel mai ridicat din ultimii patru ani, potrivit unui studiu realizat la sfârșitul lunii septembrie pe un eșantion de 1.000 de respondenți.

Bugetul mediu pe care românii spun că îl vor aloca achizițiilor este de aproximativ 2.100 de lei, comparabil cu cel de anul trecut, dar mai mic decât în 2024.

Pe listele de cumpărături apar tot mai des și produse de care oamenii au nevoie în fiecare lună: detergenți, scutece, hârtie igienică și articole pentru îngrijirea casei. Pentru multe familii, Black Friday nu mai înseamnă doar ocazia de a cumpăra un produs scump la un preț mai mic, ci și șansa de a economisi la cheltuielile obișnuite.

„Datele ne arată că acesta va fi Black Friday-ul cu cel mai mare interes din partea consumatorilor. Experiența ne arată că atunci când se discută foarte mult despre probleme economice, oamenii se păstrează pentru acest moment. Își fac liste de cumpărături. Vedem că din an în an crește categoria de frecvența: detergenți, scutece, hârtie igienică, produse pentru îngrijirea casei”, a declarat, pentru TVR Info, Cristian Pelivan, director executiv, Asociaţia Română a Magazinelor Online.

Sociologul Bogdan Voicu, cercetător la Institutul de Cercetare a Calității Vieții din cadrul Academiei Române, atrage atenția că felul în care oamenii cumpără nu depinde doar de situația economică din prezent. Contează și obiceiurile pe care și le-au format în timp, dar și așteptările pentru viitor.

„Nu ne afectează atât de tare ce se întâmplă în societate în clipa de față, că ai inflație și că ai scăderea puterii de cumpărare, cât de mult contează stilul de consum pe care l-am avut în trecut și ce sperăm de la viitor. Asta înseamnă că nu trebuie să ne surprindă dacă avem cumpărare masivă în momente în care apare inflație mare sau în care puterea de cumpărare scade”, a explicat el.

Capcanele reducerilor

Odată cu ofertele de Black Friday, apar și riscurile ca unele reduceri să fie mai degrabă o capcană decât o afacere bună, iar autoritățile le recomandă cumpărătorilor, ca în fiecare an, să verifice magazinele de la care comandă și să se asigure că pot identifica firma în cazul în care apare o problemă.

„Trebuie să putem să urmărim existența operatorului economic, pentru a-l putea identifica. Și mă refer aici la denumirea operatorului economic, la codul unic de înregistrare, la un număr de telefon, la datele de înregistrare fiscală”, spune Csaba Lajosi Bekesi, preşedintele Autoritatăţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor:

O altă recomandare se referă la citirea condițiilor de retur și de garanție înainte de plasarea comenzii. La fel de important este să comparaţi prețurile și să verificaţi şi cât costa produsul înainte de reducere.