Orban, de acord cu UDMR ca pensiile speciale ale aleşilor locali să nu fie desfiinţate: „Ei nu beneficiază de sporul de vechime”

"Sunt de acord, trebuie să găsim o soluţie. Primarii primesc indemnizaţia, doar atât. Ei nu beneficiază de sporul de vechime sau de alte instrumente prin care să se cuantifice efortul pe care îl depun pentru comunităţile locale. Se poate găsi o formă legală în care să se ia în considerare, pe de o parte, restricţiile la care sunt supuşi prin exercitarea funcţiei de primar sau de preşedinte al consiliului judeţean şi, pe de altă parte, să se ţină cont de regimul pe care l-au avut în materie de indemnizaţii, în care nu au beneficiat de alte venituri suplimentare", a declarat Ludovic Orban, potrivit Agerpres.

El a subliniat că funcţia de parlamentar, pentru care au fost eliminate pensiile speciale, e diferită de cea de primar.

"Funcţia de primar incumbă o responsabilitate uriaşă, patrimonială, civilă. Practic, primarul este cel care administrează patrimoniul, angajează patrimoniul, derulează proiecte de investiţii, derulează bugete, conduce un număr mare de angajaţi şi are şi un regim limitativ şi are o serie de interdicţii. Aici există o echipă formată, ceea ce am discutat noi astăzi este să reia activitatea, odată cu debutul sesiunii parlamentare şi chiar să accelereze dezbaterile, să vină cu soluţii pentru fiecare categorie de pensii speciale", a spus Orban.

Cât priveşte propunerea UDMR ca persoanele care au colaborat cu fosta Securitate să nu beneficieze de pensii speciale, Orban a menţionat că susţine pregătirea mai multor proiecte de lege care să aducă pensiile mai aproape de respectarea principiului contributivităţii.

"Noi susţinem să pregătim un proiect sau mai multe proiecte de lege care să aducă, ţinând cont de prevederile constituţionale şi de hotărârile Curţii Constituţionale, pensiile cât mai aproape de respectarea principiului contributivităţii. La proiectul de lege la care se lucrează o astfel de propunere va fi dezbătută şi vom lua o decizie de comun acord", a încheiat liderul PNL.