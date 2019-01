„Oameni noi în politică“. Un fost PRM-ist a ajuns în conducerea PLUS. Cioloş a ignorat o scrisoare internă de revoltă

În scrisoarea obţinută de Adevărul, cei 20 de delegaţi PLUS din Cluj susţin: ”Regăsim cu regret un nume care ridică mari probleme pentru imaginea partidului şi a preşedintelui său. Este vorba de Sandu Băbăşan. Acesta a fost o persoană cu un rol important într-un partid nefrecventabil (PRM), fiind mandatar financiar al partidului. De asemenea, este fratele lui Sergiu Băbăşan ( fost candidat PRM la Primăria Satu-Mare, inculpat penal). În acest caz însă asocierea dintre Sandu Băbăşan şi Srgiu Băbăşan rezultă din rolul lui Sandu Băbăşan în cadrul SC KYO INC SRL. Considerăm că asocierea numelui lui Dacian Cioloş şi a partidului PLUS cu persoane asupra cărora planează suspiciuni rezonabile şi care au avut un rol important în PRM ridică mari probleme de imagine, cu un mare potenţial de discreditare a lui Dacian Cioloş şi a PLUS” (scrisoarea completă e la finalul textului, alături de linkurile care probează afirmaţiile delegaţilor clujeni).

Mesajul delegaţilor PLUS din Cluj a fost ignorat. A doua zi, la Congres, Dacian Cioloş a propus o listă de 50 de oameni pentru Consiliul Naţional, printre care şi Sandu Băbăşan. Lista a fost validată de Congres, odată cu alegerea lui Cioloş în fruntea partidului.

Potrivit Statutului votat la Congres, nu pot fi membri ai PLUS ”persoane a căror activitate politică precedentă este în contradicţie cu valorile şi principiile PLUS”.

PLUS îşi contrazice membrii din Cluj

Contactaţi de ”Adevărul”, reprezentanţii PLUS susţin că Sandu Băbăşan nu a fost membru PRM, în ciuda celor afirmate chiar de către delegaţii PLUS din Cluj. Conducerea partidului le cere contestatarilor să se adreseze Comisiei de Integritate.

”Din informaţiile pe care le deţinem, Sandu Băbăşan nu a fost membru PRM şi nici în alt partid. Procedural, orice persoană care solicită să devină membru PLUS trebuie să declare pe proprie răspundere dacă a mai făcut parte dintr-un partid politic.

Validarea ca membru PLUS se face după o analiză a activităţii politice şi în funcţie de modul în care această activitate corespunde cu principiile şi cu valorile PLUS, ţinându-se cont de criteriile de integritate. În cazul în care în declaraţia pe proprie răspundere se constată un fals, persoana în cauză va ajunge în faţa Comisiei Naţionale de Integritate şi Arbitraj, care are posibilitatea de a-l exclude din partid. Toţi membrii PLUS care consideră că principiile partidului au fost încălcate se pot adresa acestei Comisii pentru a clarifica situaţia, potrivit statutului”, arată răspunsul oficial al partidului.

Pe site-ul PLUS nu apare nimic despre trecutul politic al lui Sandu Băbășan. ”Antreprenor cu peste 14 ani experiență de business în domeniul IT, este în prezent CEO al companiei Blugento SA, un SaaS (Software as a Service) pe segmentul eCommerce, lansat în 2016. Este acționar și în companiile iVoxResearch (cercetare de piață), CashControl (aplicație de management financiar) și a fondat în 2005 agenția de web development MindMagnet (parte acum a grupului Pitech Plus, organizație cu peste 300 specialiști) din care a făcut full-exit în anul 2018”, sunt referinţele oferite de PLUS.

Oaspete PSD deghizat în tehnocrat

La Congresul PLUS de sâmbătă a fost prezent şi Ciprian Bucur, fostul minsitru pentru relaţia cu Parlamentul din Guvernul Cioloş. S-a aşezat chiar în rândul doi. Cine este Bucur? Până să ajungă ministru, a fost mâna dreaptă a lui Bogdan Ciucă (om de încredere al lui Dan Voiculescu), preşedinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor când USL a dat primul asalt la Codurile penale (marţea neagră din 2013). În noiembrie 2015, Bucur a ajuns ministru ”tehnocrat”, fiind impus de PSD, alături de Vasile Dâncu şi Petre Tobă. Potrivit unor surse din conducerea PLUS, Ciprian Bucur nu este membru de partid, ci a fost invitat la Congresul PLUS în calitate de fost ministru tehnocrat.

